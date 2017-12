Primul derby pentru HCM

Pentru prima oară de la cucerirea ultimului titlu, suporterii constănțeni vor avea ocazia, astăzi, de la ora 20.00 (DigiSport 2), să-și vadă la lucru echipa favorită din handbalul masculin românesc. Într-un meci restant din etapa a doua a Ligii Naționale, campioana Handbal Club Municipal Constanța va primi vizita unei foste campioane, Minaur Baia Mare, echipă care se anunță o serioasă contracandidată la titlu. Pentru HCM Constanța va fi doar a șasea partidă în ultimele aproape patru luni (!!!), dintre acestea doar una având caracter amical, cu Steaua, chiar înaintea Supercupei României. Cele două formații s-au întâlnit și în etapa a doua din sezonul trecut, când, tot la Constanța, HCM se impunea cu 35-23, pentru ca în retur, la Baia Mare, să câștige și mai clar, 34-17. Confruntările din acest sezon se anunță, însă, mult mai disputate, iar evenimentele din această vară transformă partida în una deschisă oricărui rezultat. De altfel, în frunte cu antrenorul Lars Walther, băimărenii vin cu dorința clară de a învinge și de a confirma investițiile masive. „Un meci special pentru mine, pentru că am stat aproape șase ani la Constanța, unde am câștigat cinci titluri naționale, Cupe și Supercupe ale României. Acum vin cu noua echipă și sper să câștigăm. HCM nu mai are acea bancă de rezerve care a făcut diferența în ultimii cinci-șase ani, când cei de pe margine erau de aceeași valoare ca titularii. Au rămas, în schimb, mulți jucători importanți, care sunt convins că se vor lupta până la capăt. Au atuul omogenității, dar vom vedea ce va fi la final“, a precizat extrema stângă Alexandru Sabou. Dacă Baia Mare este formația care a reușit să transfere pe bandă rulantă, devenind o candidată la titlu prin prisma jucătorilor aduși, HCM rămâne și în acest an o pretendentă serioasă la mult-râvnitul trofeu datorită nucleului de jucători și a omogenității lotului. „Un campionat mult mai greu, cu foarte multe formații care s-au întărit. Lupta pentru titlu este deschisă oricui, nu cred că se mai poate vorbi de o echipă favorită“, consideră portarul Mihai Popescu. La HCM ar putea reveni în acest meci portarul Mihai Popescu și pivotul Albert Cristescu, care nu au evoluat în acest sezon din cauza unor accidentări.