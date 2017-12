Primul dicţionar de limfom destinat pacienţilor

Pacienţii cu limfom, o formă de cancer care afectează sistemul limfatic, pot afla mai multe informaţii despre această afecţiune din primul dicţionar destinat lor, lansat ieri, în Bucureşti, de Asociaţia Bolnavilor cu Limfoame din România (ABLR). Dicţionarul va fi distribuit gratuit în data de 13 septembrie, împreună cu ziarul „Libertatea“. Lucrarea, realizată sub auspiciile prof. dr. Anca Lupu, preşedintele Societăţii Române de Hematologie, şi dr. Radu Niculescu, preşedintele ABLR, îşi propune să devină un mijloc important de informare în lupta cu această boală dificilă pentru pacienţii cu limfom, rudele şi prietenii lor. De asemenea, dicţionarul este şi o sursă de informare pentru marele public, în încercarea de a detalia implicaţiile acestei forme de cancer extrem de puţin cunoscute, dar foarte agresive. „Ca în fiecare an, în luna septembrie ne concentrăm pe informarea populaţiei asupra importanţei detectării precoce a limfomului. În orice societate modernă, accesul la informaţie este esenţial, devenind cu atât mai important în cazul acestei boli, care este pe cât de agresivă, pe atât de puţin cunoscută. De aceea, suntem extrem de bucuroşi de apariţia acestei lucrări şi suntem mândri să o putem distribui gratuit către public, prin intermediul unui cotidian de mare tiraj“, a declarat dr. Radu Niculescu, cu prilejul lansării. Potrivit prof. dr. Anca Lupu, de la Clinica de Hematologie a Spitalului Clinic Colţea din Bucureşti, la nivel global, limfomul ucide mai multe persoane decât toate catastrofele naturale care se întâmplă de-a lungul unui an pe întreaga planetă. „Cred că este cazul ca publicul să conştientizeze acest fapt şi să încerce să afle cât mai multe despre această boală. „Dicţionarul de limfom” este o lucrare care ajută atât bolnavii care se confruntă cu această boală şi care astfel o vor înţelege şi suporta mai bine, cât şi persoanele sănătoase, care vor şti ce înseamnă acest flagel şi cum poate fi combătut din timp, pentru a creşte considerabil şansele de vindecare“, a declarat medicul.

Starea de oboseală cronică, infecţiile repetate, scăderea în greutate şi inflamarea unuia sau mai multor ganglioni sunt simptome care trebuie luate în seamă, fiindcă pot ascunde prezenţa unui limfom. Există două tipuri de limfom: non-Hodgkin şi Hodgkin, afecţiuni ce se diferenţiază prin anumite particularităţi. Ambele tipuri sunt forme de cancer ale sistemului limfatic. Afecţiunile sunt diferite, dar limfomul non-Hodgkin reprezintă cea mai răspândită formă a cancerului limfatic (90% dintre cazuri). Lansarea dicţionarului face parte din campania „InfoLimfom 2013“, derulată în perioada 10 - 30 septembrie.