Primul eşec în deplasare pentru Săgeata

Candidată la promovarea în Liga I, Săgeata Năvodari a cedat fotoliul de lider al Seriei I după ce a pierdut duminică, scor 0-2 (A. Nistor 27, I. Adam 89), în deplasare, partida cu FC Snagov, din etapa a 8-a a Ligii a II-a. Echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda a înregistrat astfel primul eşec pe teren străin din actualul sezon şi, în premieră, a încasat două goluri într-o singură partidă. Debutul jocului a fost echilibrat, cu ocazii de ambele porţi, dar nici Viorel Dinu pentru gazde, nici Mircea Gheorghe pentru Săgeata, nu au găsit soluţia pentru a marca. Golul a căzut totuşi în min. 27, când Alin Nistor a profitat de neatenţia fundaşilor adverşi şi a marcat cu un şut de la 10 m. Conduşi pe tabela de marcaj, elevii lui Aurel Şunda au încercat să revină, dar nu şi-au creat prea multe oportunităţi de a egala, chiar dacă tehnicianul năvodărean a mutat ofensiv, aruncând în luptă încă doi atacanţi. Cea mai mare ocazie a apărut cu şase minute înainte de final, însă şutul-centrare expediat de Valentin Alexandru a fost respins de pe linia porţii de Zeciu. Mai mult, în penultimul minut de joc, gazdele şi-au mărit avantajul, Ionuţ Adam reluând din voleu, de la 12 m lateral stânga. „Nu am prins o zi prea bună. Am jucat slăbuţ, am intrat în jocul lor şi au avut norocul de a marca primii. După deschiderea scorului nu am găsit drumul către egalarea. Pentru noi urmează două meciuri importante, în care avem nevoie de şase puncte pentru a rămâne în fruntea clasamentului”, a spus directorul general al celor de la Săgeata, Mihai Terzi. Pentru Săgeata au evoluat următorii jucători: Fl. Olteanu - C. Dinu, Goşa, Fl. Popa, Al. Vlad (74 V. Alexandru) - Boroştean, Vezan, Olah, M. Gheorghe (57 L. Itu) - Jianu, S. Chiţu (63 Şicu).