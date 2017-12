Primul hop pentru elevii lui Şumudică

După opt sezoane pe prima scenă a fotbalului românesc, FC Farul s-a întors în Liga a II-a, dar constănţenii şi-au propus să rămînă un singur sezon la acest nivel. După ce şi-a găsit alţi investitori, gruparea de pe litoral are o nouă conducere administrativă, un nou antrenor, dar şi un lot întărit cu jucători experimentaţi. Cu moralul ridicat după seria perfectă din partidele amicale, formaţia antrenată de Marius Şumudică vrea să cîştige primul meci oficial din acest sezon şi să confirme astfel statutul de principală candidată la promovare din Seria I. Astfel, Şchiopu şi compania au ca obiectiv victoria în întîlnirea din deplasare cu Dunărea Giurgiu, programată duminică, de la ora 11.00, în prima etapă din Seria I a ligii secunde. “Nu mă interesează cine este adversarul şi nici cine este antrenorul celeilalte echipe. Vreau ca Farul să cîştige cele trei puncte”, a explicat Şumudică. Tehnicianul îl are la dispoziţie şi pe internaţionalul de tineret Alexandru Măţel, care s-a antrenat, vineri, alături de colegii săi, după ce a fost plecat la naţională pentru meciul cu Andorra. “Mă bucur că jucăm duminică, pentru că avem o zi în plus pentru a-l recupera pe Măţel”, a spus antrenorul Farului. Constănţenii vor face deplasarea spre Giurgiu în două etape, urmînd să petreacă noapte de sîmbătă spre duminică în Bucureşti.

De partea cealaltă, gazdele nu au ca obiectiv promovarea, însă antrenorul Marin Barbu a anunţat că vrea să înceapă campionatul cu un succes împotriva constănţenilor. “Sîntem o echipă cu multă experienţă în liga secundă şi întîlnim Farul, o echipă care a retrogradat în această vară. În aceste condiţii, cred că va fi un meci echilibrat, deschis oricărui rezultat. Va conta şi şansa, dar şi cine va rezista căldurii, pentru că se anunţă o temperatură destul de mare la ora jocului”, a spus tehnicianul Dunării.

Formaţiile probabile - Dunărea Giurgiu (antrenor Marin Barbu): C. Neagu - C. Ungureanu, Ciocîrlan, Şanţmare, Tatarciuc - C. Gheorghe, Bucă, Ochia, Ivaşcă - Udrea, Iordache; Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, I. Barbu, Şchiopu, Mendy - Pătraşcu, B. Andone - C. Matei, Chico, Cristocea - M. Ene. Arbitri: Dragoş Istrate - Andrei Simonis şi Vlad Bîrleanu (toţi din Bucureşti).

Delta Tulcea - Dunărea Galaţi şi Dunărea Giurgiu - FC Farul Constanţa

