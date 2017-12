Primul hotel din spaţiu va fi inaugurat în 2012

O companie spaniolă vrea să deschidă, în 2012, primul hotel din spaţiu, mulţi fiind însă sceptici în ceea ce priveşte viabilitatea şi oportunitatea acestei investiţii. Reprezentanţii companiei de arhitectură The Galactic Suite Space Resort, cu sediul la Barcelona, au declarat că un sejur de trei nopţi în viitorul hotel spaţial va costa trei milioane de euro, în acest preţ fiind inclusă şi o perioadă de antrenament de opt săptămâni, pe o insulă tropicală. În timpul acestui sejur, viitorii turişti vor vedea Soarele răsărind de 15 ori şi vor călători în jurul Terrei la fiecare 80 de minute. Turiştii vor purta costume prevăzute cu mai multe benzi adezive velcro, care le vor permite să se agaţe şi să se deplaseze pe pereţii camerelor lor, precum Omul Păianjen.

Xavier Claramunt, preşedintele companiei Galactic Suite Ltd\'s, a declarat că, prin acest proiect, compania sa va deveni vârful de lance al unei industrii tinere, care are un viitor strălucitor în anii următori, considerând că zborurile şi călătoriile spaţiale vor deveni chestiuni obişnuite. O adevărată industrie a turismului spaţial începe să se contureze prin construirea Spaceport America din New Mexico, primul centru special conceput pentru zborurile comerciale în spaţiu şi pentru turiştii spaţiali. Virgin Galactic, firma specializată în voiaje spaţiale înfiinţată de miliardarul britanic Richard Branson, va folosi această bază, de unde vor fi realizate zborurile comerciale suborbitale cu turişti, la un tarif de 200.000 de dolari. Compania Galactic Suite Ltd, înfiinţată în 2007, speră să înceapă acest proiect printr-un prim zbor la o altitudine de 450 de kilometri, cu o viteză de croazieră de 30.000 de kilometri pe oră, cu o capacitate de transport de patru turişti şi doi piloţi.

Peste 200 de persoane şi-au manifestat interesul pentru a vizita viitorul hotel spaţial şi, până în prezent, 43 şi-au confirmat deja rezervarea. Cifrele sunt asemănătoare şi pentru compania Virgin Galactic, 300 de persoane plătind sau semnând deja contractul pentru o călătorie în spaţiu, însă, spre deosebire de compania înfiinţată de Branson, Galactic Suite va folosi rachete ruseşti pentru a-i duce pe turişti în spaţiu, aceştia urmând să decoleze de pe un nou centru spaţial, care va fi construit pe o insulă din Caraibe.