Primul interviu al disidentului Chen Guangcheng

Activistul chinez Chen Guangcheng, care a început, de duminică, o nouă viaţă în SUA, a declarat, joi, pentru CNN, că a fost suspus în China unor ”suferinţe dincolo de orice imaginaţie”. Întrebat dacă el confirmă informaţii potrivit cărora el însuşi şi soţia sa au fost bătuţi în mod frecvent, Chen Guangcheng a răspuns ”da, era dincolo de orice imaginaţie”. ”Voi vorbi despre acest lucru mai târziu, nu vreau să vorbesc acum. Este dificil pentru mine să descriu cum era în acele momente. Să spunem, pur şi simplu, că suferinţele au depăşit orice imaginaţie”, a declarat militantul chinez, precizând că nimeni nu îşi poate imagina brutalităţile la care a fost supus. Disidentul s-a declarat foarte îngrijorat în legătură cu situaţia apropiaţilor care l-au ajutat să fugă de la domiciliul său plasat sub supraveghere, înainte să părăsească China. Un avocat a anunţat joi că fratele acestuia, Chen Guangfu, a reuşit si el să scape de vigilenţa paznicilor săi, să fugă într-un sat şi să ajungă în capitala chineză, dar fără să ofere alte detalii.

Disidentul orb, un denunţător al exceselor politicii controlării naşterilor, a declanşat un incident diplomatic, refugiindu-se, la sfârşitul lui aprilie, timp de şase zile, la ambasada SUA din Beijing, după ce a reuşit să fugă de la domiciliu, unde se afla sub arest, de 19 luni. El a reuşit să ajungă cu soţia şi cei doi copii ai lor la New York, la bordul unui avion, după ce Beijingul a hotărât să îl lase să plece. Chen Guangcheng a declarat în mai multe rânduri, înainte de plecare, că nu vrea să obţină azil în SUA, fiindu-i eliberat un paşaport şi o viză de studii şi că doreşte să se întoarcă în China, imediat ce va putea. El este cazat într-un imobil aparţinând Universităţii New York, care i-a oferit o bursă pentru a studia dreptul.