Primul karaoke de stradă din România

Iubitorii de muzică şi distracţie din toată ţara sunt aşteptaţi, astăzi, în Centrul Vechi al Bucureştiului, în spatele BNR, la o super-repriză de karaoke live. Este primul eveniment de karaoke de stradă din România, în care, timp de 2 ore, între 17.00 şi 19.00, formaţia instrumentală The Band îi va acompania pe soliştii amatori cu un repertoriu de 20 de single-uri celebre precum: „Blue Suede Shoes” - Elvis, „I Follow Rivers” - Lykke Li, „It’s My Life” - Bon Jovi, „This Love” - Maroon 5 sau „Rolling in the Deep” - Adele.

Romanian Fun Festival, în cadrul căruia are loc şi repriza de karaoke, se desfăşoară în Bucureşti, de miercuri şi până duminică. Festivalul vrea să-i reînveţe pe români să se bucure, să danseze, să se salute, să cânte, să se joace, să pedaleze relaxaţi, să aibă hobby-uri şi pasiuni şi să se înconjoare de iubire.