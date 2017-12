Primul meci decis la “masa verde” la Trofeul “Telegraf”

A 18-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu rezervat veteranilor, a adus şi primul meci decis la “masa verde”. Partida de sîmbătă, dintre Steaua Mării şi Meconst-Polaris, scor 5-0 (Dodu 3, M. Marinescu 2), a fost cîştigată de Meconst-Polaris, cu 3-0, deoarece Steaua Mării a încălcat regulamentul competiţiei. Marea surpriză a partidelor jucate sîmbătă şi duminică a produs-o formaţia Recolta Cumpăna, în Grupa A, care a învins pe CSM Medgidia, cu 2-1, şi pe Alpha, finalista ediţiei precedente, cu 4-1. Echipa din Cumpăna este acum foarte aproape de o spectaculoasă calificare în optimile de finală ale Trofeului “Telegraf”. O altă surpriză plăcută la actuala ediţie este Callatis Mangalia, care în primele două partide jucate la Sala Sporturilor a remizat cu CS Eforie, scor 1-1, meci în care Callatis a marcat cel mai rapid gol al turneului, şi a învins deţinătoarea trofeului, Municipal, cu 3-1. Formaţia Callatis are cele mai mari şanse la cîştigarea Grupei D şi se anunţă una dintre candidatele la obţinerea trofeului. Cel mai spectaculos meci din week-end a fost Voinţa - Înfrăţirea Cogealac, scor final 5-4 (la pauză 1-2), după ce Înfrăţirea a condus cu 4-1 cu cinci minute înaintea încheierii partidei. Din păcate, jucătorii echipei din Cogealac au demonstrat că nu ştiu să piardă şi au avut o serie de manifestări nesportive la final, partida luînd sfîrşit cu cinci cartonaşe roşii contabilizate pe foaia de arbitraj. Jucătorii Voinţei i-au dedicat victoria lui Sandu Pătrăşcoiu, care sîmbătă a împlinit 47 de ani şi a primit astfel un frumos cadou din partea coechipierilor. Telegraf & TV Neptun a obţinut o nouă victorie muncită, 2-1 cu Didactica Mangalia. Eden Hairi, antrenorul secund al HCM-ului, a marcat golul care a adus cele trei puncte în tabăra echipei Telegraf & TV Neptun, care va susţine la sfîrşitul săptămînii meciurile decisive pentru accederea în optimi, cu Tomis Millenium şi Cosmos.

Rezultatele înregistrate şi autorii golurilor - sîmbătă: Julius Dinamo Pompierul - Olimpic-Ştiinţa 4-4 (Dancia, Budeanu, Coteaţă, G. Munteanu / C. Pitu 2, Tapangea, M. Scupra); Dinamo - Înfrăţirea Cogealac 1-4 (C. Dumbravă / Bichi 2, V. Stoian, A. Foamete); CS Eforie - Callatis Mangalia 1-1 (Butoiu / V. Năstase); Arca - Farul Tuzla 4-3 (Vuap Sunai, V. Crăciun, C. Mirea, Faitaş / Berceanu 2, Slave); CSM Medgidia - Recolta Cumpăna 1-2 (Gana / Turtoi, Manea Robert); Tomis-Millenium - Liga Ofiţerilor 3-2 (D. Sîrbu 2, Michinete / Lazăr, M. Roşca); Perla Murfatlar - ITC 5-1 (Sali Bectaş, Călin, N. Ilie, M. Gheorghe, Fl. Vlaicu / Michi); SNC - Capitol’84 4-4 (Velisa Seigean 2, Olteanu, Cotabiţă / A. Taner 2, Gherghescu, Ciocu); Săgeata Stejaru - Olimpia 3-1 (Fl. Costea, Blacioti, Mortun / Dănilă); Steaua Mării - Meconst-Polaris 0-3 - la “masa verde”; duminică: SNC - Elox-Portul 1-4 (Cotabiţă / Şimu 2, Boşcăneanu, Axinciuc); Olimpia - Julius 3-0 (M. Gheorghe, Resmeriţă, Dănilă); Voinţa - Înfrăţirea Cogealac 5-4 (Gechereanu 2, M. Şerban, N. Carabaş, S. Ilie / Bichi, V. Stoian, G. Munteanu, C. Foamete); ITC - CS Eforie 2-9 (Ursariu, Michi / I. Păun 2, Smarandache 2, Butoiu 2, Başchir, Gh. Marin, Ursoi); Steaua Mării - Dinamo 2-3 (Milea, Papp / Bărăitaru, Dumbravă, I. Cristea); Olimpic-Ştiinţa - Real 2-1 (Codescu, M. Pitu / Abdulgani); Callatis Mangalia - Municipal 3-1 (Chelu 3 / M. Popa); Telegraf & TV Neptun - Didactica “Marea Neagră” Mangalia 2-1 (Mitel Asman, Eden Hairi / R. Rednic); Tomis-Millenium - Cosmos 1-1 (Tîrna / Osman); CSM Medgidia - Intersport 3-5 (Gh. Costea-autogol, Prisăcaru, Isaică / M. Georgescu 3, Gh. Năstase, M. Munteanu); Alpha - Recolta Cumpăna 1-4 (Aspi Cean / M. Manolache 2, Manea Robert, Sladariu). Cele 21 de partide disputate la sfîrşitul săptămînii trecute au fost arbitrate de Cătălin Toader, Ioan Gheorghică, Eugen Ştefănescu, Veli Selatin, Cornel Bărbulescu şi Cătălin Miu.

