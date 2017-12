Primul monument din lume dedicat ciocolatei, în Rusia

Primul monument din lume dedicat ciocolatei, reprezentînd o zînă din bronz care ţine în mînă un baton de ciocolată, a fost ridicat într-un oraş din regiunea Vladimir din Rusia Centrală. Această sculptură, înaltă de trei metri, este amplasată în apropierea Muzeului Ciocolatei din oraşul Pokrov din Rusia. ”Am fost inspirat de ciocolată - am mîncat foarte multă şi am folosit-o ca model. Am vrut ca acest monument să reprezinte o zînă, pentru a adăuga o notă de mister şi de vrajă”, a declarat sculptorul Ilia Shanin, autorul lucrării. El a mărturisit că a avut nevoie de un an şi jumătate pentru a finaliza această sculptură, care a fost comandată de fabrica de ciocolată a companiei Kraft Foods, principalul angajator din localitate şi care produce aproximativ 17% din ciocolata rusească. Potrivit acestei companii, statuia din Pokrov reprezintă singurul monument din lume dedicat ciocolatei.

Mai multe monumente originale, dedicate unor alimente sau feluri de mîncare, au fost inaugurate în ultimii ani în Rusia şi în ţările învecinate. Astfel, o sculptură în forma unei conserve de peşte a fost ridicată în oraşul Liepaja din Letonia, unde activează unul dintre cei mai mari producători de şprot. De asemenea, un monument dedicat verzei a fost instalat în oraşul Tomsk din vestul Siberiei, iar o sculptură în onoarea unei varietăţi de brînză, celebră în epoca sovietică, a fost dezvelită recent la Moscova. Borovsk, un oraş situat la sud-vest de Moscova, se mîndreşte cu o sculptură dedicată spaghetelor, despre care spune că simbolizează unitatea în lume. În nord-vestul Siberiei a fost ridicat un monument în onoarea celui mai cunoscut fel de mîncare din regiune - pelmeni (un tip de colţunaş).