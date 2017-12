Primul om care a traversat Marele Canion

Nik Wallenda, acrobatul supranumit „regele mersului pe sârmă la mare înălţime”, a traversat, duminică, Marele Canion din SUA, fără echipament de protecţie, stabilind un nou record, a anunţat postul de televiziune Discovery Channel, care a transmis în direct evenimentul în SUA şi în alte 223 de ţări din întreaga lume, inclusiv în România, în noaptea de duminică spre luni, de la ora 03.00. În România, evenimentul poate fi urmărit şi în reluare, astăzi, de la ora 20.00.

Nik Wallenda s-a aflat la cea mai mare înălţime pe care a încercat-o până în prezent, adică la 457 de metri deasupra râului Little Colorado. „Am vizitat Marele Canion când eram copil şi de atunci am tot am visat să merg pe sârmă într-un decor atât de spectaculos”, a declarat acrobatul, care reprezintă a şaptea generaţie a legendarei familii de acrobaţi Flying Wallenda. „Le sunt incredibil de recunoscător localnicilor Navajo, care mi-au îngăduit să îmi îndeplinesc acest vis, şi canalului Discovery Channel, care a avut încredere în mine”, a mai spus acesta. „Nik Wallenda a traversat Marele Canion mergând pe sârmă pe o distanţă de aproximativ 425 metri, fără a folosi hamuri sau alte echipamente de siguranţă. De altfel, acrobatul este de părere că hamul creează un fals sentiment de siguranţă şi ştirbeşte măiestria pe care familia lui o şlefuieşte de generaţii. În plus, această încercare fără echipamente de siguranţă i-a oferit şansa de a-i aduce un omagiu străbunicului său, legendarul Karl Wallenda, care şi-a găsit sfârşitul căzând în timpul unei asemenea demonstraţii de mers pe sârmă în Puerto Rico, în 1978. Nick Wallenda a traversat Marele Canion într-o zonă izolată, administrată de organizaţia Navajo Nation Parks and Recreation, care a alcătuit un decor spectaculos pentru eveniment. „A fost o onoare pentru noi ca Nik Wallenda şi Discovery Channel să transmită acest eveniment de pe pământurile tribului nostru”, a declarat Geri Hongeva-Camarillo, reprezentantul pentru presă al Navajo Parks and Recreation. „Am avut astfel ocazia de a prezenta întregii lumi frumuseţile naturale pe care le avem aici. Sperăm că mulţi telespectatori vor transforma Navajo Nation într-una dintre destinaţiile lor de călătorie”, a mai spus acesta.

Telespectatori din toată lumea au putut fi alături de Nik Wallenda, prin intermediul reţelelor de socializare, în timp ce Discovery Channel a prezentat detalii din viaţa acestuia, despre familia sa şi despre pregătirile dinaintea marii încercări. Traversarea pe sârmă a Marelui Canion reprezintă al optulea record mondial pentru Nik Wallenda, al cărui palmares include şi traversarea Cascadei Niagara pe sârmă, în 2012, mergând din SUA până în Canada. În prezent, Nik Wallenda se pregăteşte deja pentru următorul lui proiect important, care ar putea fi traversarea pe sârmă a distanţei dintre Empire State Building şi Chrysler Building.