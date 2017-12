Primul oraş din lume cu un domeniu propriu de internet

Capitala Germaniei a căpătat de vineri un domeniu de internet propriu, după ce, la ora locală 11.00, companiile berlineze au putut începe să cumpere spaţiul pe web, astfel încât domeniul .berlin să înlocuiască .de, folosit peste tot în Germania. Persoanele private care vor să-şi rezerve spaţiul sau să aibă o adresă de mail la acest domeniu vor avea de aşteptat până în 18 martie, după cum consemnează presa germană. Dot Berlin este un domeniu de nivel de top, după cum asigură purtătorul de cuvânt al firmei cu acelaşi nume, Johannes Lenz-Hawliczek. El precizează că proiectul este sprijinit de mediul de afaceri şi inclusiv de politicienii berlinezi; peste 70 de firme sunt acţionare, pe lângă rezervele făcute chiar de Senatul landului Berlin, pentru aproximativ 10.000 de adrese web ce vor fi destinate instituţiilor şi organismelor publice, străzilor sau diferitelor instalaţii ale capitalei. Lenz-Hawliczek chiar îi îndeamnă pe doritori să-şi rezerve spaţiile respective cât de curând, pentru că adresele sunt ocupate rapid. Costurile sunt cuprinse între 30 şi 60 de euro pe an, însă, dacă are succes, terminaţia .berlin se poate dovedi a fi o afacere bună pentru cei care au rezervat deja adresele la acest domeniu şi le vor vinde ulterior. Cu toate că deocamdată nu se cunoaşte numărul celor care şi-au rezervat spaţiul, surse din cadrul firmei menţionate susţin că este vorba de zeci de mii de înregistrări. În plus, asigură aceleaşi surse, după Berlin, 50 de metropole ale lumii, printre care şi New York, Londra sau Paris, vor începe să vândă domenii similare. Mulţi întreprinzători mici şi mijlocii speră astfel ca, odată cu un domeniu precum .berlin, afacerile lor să fie găsite mai uşor la căutările pe internet. În plus, persoanele private ar dori astfel să evite supravegherea corespondenţei personale în serverele locale care au acorduri cu marile companii furnizoare de astfel de servicii gratuite, precum Yahoo sau Google.