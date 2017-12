Primul parc acvatic acoperit de pe litoral

07:07:02 / 28 Iulie 2015

Inca o "lucrare" marca Matei

Dupa ce a "terminat" maretul bulevard Mamaia Nord ( astfel ca se circula mai prost ca inainte , din cauza sensurilor giratorii aruncate cu nemiluita si prost gandite) dupa ce a "consolidat" (podul punandu-i statui in cele patru zari), dupa ce a umplut orasul cu zeci de kitschuri ( turnate se stie unde), dupa ce ne blagosloveste cu un "Centru de Afaceri" in locul unui spital, dupa ce a inaugurat prima statiune balneoclimaterica fara canalizare, acum mai incepe o lucrare "faraonica". Prin noiembrie vom afla - si in acest caz- ca, de vina pentru pierderea finantarii sunt... constructorii, care n-au facut, n-au dres. Primarul- care se apuca in disperare de lucrari pe care nu le poate nici macar verifica, dara-mi-te sa le cofinanteze- n-are nicio vina. Ca el vrea doar binele obstii ( el fiind doar...primul reprezentant). Auzi: "Turiștii de la mare se vor simți ca la plajă și iarna" ... Sa te prapadesti de ras, daca nu te ineci in lacrimi.