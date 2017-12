Primul pas către osteoporoză

Oasele noastre suferă transformări ce ne predispun la dureri articulare şi fracturi, în timp, transformări cauzate în principal ca urmare a demineralizării oaselor. În timp, această demineralizare a oaselor duce la apariţia osteoporozei. Această maladie este însă o consecinţă a stilului de viaţă, la care se adaugă alimentaţia deficitară, lipsa mişcării, problemele de sănătate trecute cu vederea. Potrivit statisticilor, osteoporoza este a doua boală ca incidenţă în lume, imediat după bolile cardiovasculare.

Primul pas în combaterea osteoporozei este acordarea unei atenţii sporite stilului de viaţă, încă din tinereţe. Este importantă alimentaţia şi mişcarea. Dieta ar trebui chiar completată cu o serie de suplimente naturale care pot aduce un plus de sănătate sistemului osos. De exemplu, extractul de Coada Calului reprezintă un astfel de supliment indicat a fi administrat pentru a ne bucura de oase puternice şi de articulaţii sănătoase. Coada Calului, cunoscută şi sub denumirea ştiinţifică de Equiseto, are un rol fiziologic mai ales la nivelul oaselor şi articulaţiilor, favorizând procesul de remineralizare, datorită conţinutului său ridicat în siliciu.