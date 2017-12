Primul pas în stabilirea comisiilor CJC, marcat de negocieri eșuate

Nici bine nu s-a constituit Consiliul Județean Constanța că deja au izbucnit scandalurile între cei de la putere (PSD-PMP-ALDE) și cei din opoziție (PNL). Primele certuri au început de la discuțiile de constituire a comisiilor de specialitate și de stabilire a componenței acestora. După trei zile de negocieri cu ușile închise, pe marginea a două proiecte diferite, cele două părți nu au ajuns la un consens. Însă au ales să își spele rufele în timpul ședinței în care s-au stabilit „Comisiile Discordiei”.

Demersurile pentru înființarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța (CJC) și stabilirea componenței acestora s-au soldat cu un eșec al negocierilor între consilierii județeni din alianța PSD-PMP-ALDE și cei din PNL. Cel puțin asta a spus președintele CJC, Horia Țuțuianu (PSD). Într-o conferință de presă ce a avut loc miercuri, 6 iulie, cu două ore înainte de ședința CJC programată pentru ora 13.00, Țuțuianu a declarat că, în ultimele trei zile, a participat la mai multe negocieri cu liberalii. „În urma consultărilor, am căzut de acord ca liberalii să preia conducerea a trei comisii de specialitate: Comisia de Educație, Sport, Turism și Tineret, Comisia de Cultură, Culte și Monumente Istorice și Comisia de Turism și Promovare. Miercuri dimineață ne-au spus că s-au răzgândit și că nu mai vor cele trei comisii. Nu ne-au explicat de ce au luat această decizie”, a spus Țuțuianu în cadrul unei conferințe de presă.

SCHIMBURI DE REPLICI

Pe de altă parte, liderul grupului PNL din CJC, Robert Boroianu, are o versiune puțin diferită față de cea a lui Horia Țuțuianu. Boroianu a explicat, în timpul ședinței de miercuri, 6 iunie, că, în timpul negocierilor, liberalii au fost puși în fața faptului împlinit, că nu li s-a propus președinția niciunei comisii din cadrul CJC și că cei din alianța PSD-PMP-ALDE nu au vrut să țină cont de propunerile lor. „Ni s-a prezentat un proiect cu nouă comisii de specialitate a căror componență propusă nu respectă rezultatele alegerilor din 5 iunie. Noi am venit cu un alt proiect, care include șapte comisii și a căror componență este conformă cu rezultatele de la alegeri. Am negociat timp de trei zile, dar nu am ajuns la niciun consens. Așa că, miercuri dimineața, am trimis la secretariatul CJC proiectul nostru de constituire a șapte comisii de specialitate. Probabil că propunerea noastră a fost interpretată ca un refuz de a accepta o înțelegere cu ei”, a explicat Boroianu. Replica lui Țuțuianu nu s-a lăsat așteptată. El a precizat că, în proiectul PNL, fiecare comisie cuprinde prea multe domenii și include foarte mulți membri PNL (câte patru, în unele cazuri), în ciuda faptului că liberalii nu dețin majoritatea în CJC. Boroianu, în schimb, a declarat că propunerea PNL a fost interpretată greșit, că numărul comisiilor de specialitate respectă un model impus de consiliile județene din țară.

„LECȚII” DE ADMINISTRAȚIE... SAU AROGANȚĂ?

În schimbul de replici ce s-a iscat între Horia Țuțuianu și Robert Boroianu s-a băgat și vicepreședintele CJC Claudiu-Iorga Palaz. El i-a tratat pe liberali ca pe copiii de școală, dându-le lecții de administrație despre rolul comisiilor de specialitate și cum se stabilesc acestea, cu o aroganță deosebită, cum numai el poate afișa atunci când spune: „asta e părerea mea de jurist”. După acest schimb de replici, apele s-au liniștit, iar componența comisiilor a fost votată de toată lumea fără alte discuții. În toată această tevatură, Țuțuianu i-a asigurat pe liberali că le va oferi tot sprijinul pentru proiectele pe care vor să le întreprindă. Suntem curioși cum se va manifesta această deschidere, având în vedere startul șchiopătând al discuțiilor dintre cele două părți...

SEMNE DE ÎNTREBARE

Ca reprezentanți ai presei, avem, totuși, unele semne de întrebare legate de singurul subiect abordat de Țuțuianu în timpul conferinței de presă de miercuri, acela al refuzului PNL de a accepta propunerea PSD-PMP-ALDE. În condițiile în care liberalii și-au anunțat decizia miercuri dimineața, iar conferința a fost convocată marți seara, ne întrebăm care este motivul pentru care Țuțuianu a organizat inițial această întâlnire cu presa.