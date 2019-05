Un avocat în vârstă de 40 de ani a devenit primul primar transgender din Italia. Gianmarco Negri a câştigat cursa pentru primărie desfăşurată duminică, în paralel cu alegerile europene din Italia, într-un orăşel din nord considerat un fief al partidului de guvernământ de extremă-dreapta Liga, relatează dpa. Negri, aflat în fruntea unei liste de independenţi cu orientare de stânga, a întrunit 37,5% din voturile exprimate în alegerile locale din Tromello. Ministerul de Interne a confirmat luni seara alegerea lui Negri, iar marţi ziarele italiene au precizat că primarul nou-ales din Tromello se numea Maria, înainte de schimbarea de sex. "Are 40 de ani, este un avocat penal strălucit şi până acum cinci ani era femeie. A intrat în politică din poziţia de outsider, spulberându-i pe cei trei concurenţi" - a scris Corriere della sera despre alegerea lui Gianmarco Negri. "Am simţit mereu că sunt bărbat şi am avut curajul, prin mai multe intervenţii, să mă regăsesc odată pentru totdeauna", spunea acesta într-un interviu mai vechi acordat aceluiaşi ziar.