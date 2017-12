Primul robot umanoid realizat de studenți români va fi prezentat la Infomatrix

Primul robot umanoid realizat de studenți români, Adam1, va fi prezentat publicului român în premieră la ediția națională a concursului Infomatrix ce debutează mâine și reunește 155 de tineri pasionați de IT, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Părțile componente ale robotului au fost scoase la o imprimantă 3D, realizată de asemenea de studenții români. Robotul-stingător de incendii va fi o altă atracție a competiției Infomatrix din acest an. Infomatrix se adresează elevilor de liceu și studenților care intră în competiție la una dintre următoarele categorii: "Computer Art", "Hardware Control", "Programming", "Short Movie" și "Robotics". Obiectivul concursului este să-i încurajeze pe tineri să-și folosească imaginația, pasiunea și creativitatea pentru a realiza inovații tehnologice care ar putea aduce o schimbare pozitivă în societate. La ediția națională din acest an a Infomatrix sunt înscrise 155 de proiecte ale elevilor și studenților români pasionați de IT. Cele mai bune proiecte, selecționate de un juriu specializat, vor reprezenta România la faza internațională care va avea loc tot la București, în perioada 14-18 mai.