Primul roman scris de Jack Kerouac va fi publicat

După 42 de ani de la moartea simbolului Generaţiei Beat şi la aproape 70 de ani după ce l-a scris, primul roman al legendarului Jack Kerouac va ajunge pe rafturile librăriilor. Autorul bestseller-ului ”On the Road / Pe drum” avea numai 20 de ani când a scris ”The Sea Is My Brother / Marea este fratele meu”, în care descrie experienţele sale ca negustor pe mare. Jack Kerouac a menţionat lucrarea în câteva scrisori, dar experţii au fost surprinşi când cumnatul său a descoperit întregul manuscris în arhiva scriitorului. În romanul său, Jack Kerouac destăinuie şi descrie o faţetă a sa pe care nu o vedem în mod normal în cărţile lui. ”Această carte este cu adevărat foarte importantă pentru că arată cum şi-a dezvoltat Jack abilităţile de scriitor”, arată editura Penguin, care consideră opera ”o pătrundere unică în universul tânărului Kerouac şi în formarea geniului său”, deşi însuşi autorul pare a dezaproba aprecierea. Jack Kerouac a spus despre ”Marea este fratele meu” că este ”o ratare literară (un hârb literar)”, potrivit biografului Gerald Nicosia.

Jack Kerouac s-a născut pe data de 12 martie 1922 şi a decedat pe data de 21 octombrie 1969. A fost un scriitor, pictor şi poet american, considerat, alături de William S. Burroughs şi Allen Ginsberg, pionier al mişcării culturale americane Generaţia Beat. Romanele sale au ca temă aventura, stările erotice paroxistice şi obsedante şi prezintă lumea nocturnă şi dezrădăcinată a vagabonzilor, într-un limbaj improvizat, argotic, adecvat capriciilor imaginaţiei. Poemele sale contestă valorile pragmatice ale societăţii de consum.