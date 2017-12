Primul sondaj în care Iohannis e dat câștigător în fața lui Ponta

22:02:34 / 28 Iulie 2014

Sondaj măsluit

Clar sondajul e măsluit, sursa spune tot; în plus, poporul nu are cum să agreeze un asemenea ticălos şi să-l şi voteze. Cu atât mai mult cu cât nu numai că este etnic german, deci neromân, ci este şi fascist. Ştim foarte bine cum, în calitate de preşedinte al Formumului Democrat al Germanilor din România, Klaus Werner Iohannis a afirmat că această organizaţie care îşi zice democrată nu este nici mai mult nici mai puţin decât urmaşa Grupului Etnic german, organizaţie criminalo-fascistă înfiinţată în 1940 şi desfiinţată în 1944 şi asta a generat alte retrocedări ilegale ale unor bunuri patrimoniale ale fostei organizaţii fasciste către actualul Forum Democrat al Germanilor din România. Iohannis este bandit , speculant, samsar de case, falsificator de acte, tradicant de copii daţi spre adopţii internaţionale dubioase în Canada, omul serviciilor secrete străine, trădător al ţării şi duşman al poporului. În plus, numele lui de familie Iohannis vine de la numele propriu Johannes, care este folosit în germană şi ca substantiv comun pentru a denumi o anumită parte a corpului omenesc. Exact ca Dick în engleză. În concluzie, eu pe Schwanz ăsta nu-l votez!