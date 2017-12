Primul succes al sezonului pentru FC Farul

După trei runde de secetă, FC Farul a gustat din cupa succesului pentru prima oară în actualul sezon al Ligii a II-a, învingând sâmbătă, pe teren propriu, cu 2-1, pe Astra II Giurgiu, în etapa a 4-a. Cu o formulă de start total schimbată, în care şi-a făcut loc în premieră fundaşul dreapta Ionuţ Călin, gruparea de pe litoral s-a aruncat în ofensivă încă din start, dar portarul Gavrilaş s-a opus la mingile trimise de Stăncioiu şi Ciobanu. Goalkeeperul gazdelor nu a mai avut ce face însă la şutul trimis de Ivanovici, din centrul careului, după o centrare venită de la Husein, în min. 21. Bucuria gazdelor nu a durat decât cinci minute, fostul atacant al Farului, Bogdan Rusu, executându-l pe Cernea din 6 metri, după o acţiune personală a lui William pe partea dreaptă. Jocul s-a liniştit până la pauză, dar la numai un minut după reluare, Ivanovici şi-a readus echipa în avantaj graţie unei “torpile” de la 18 metri, în cros, direct la vinclul porţii oaspeţilor. Aflată la conducere, echipa pregătită de Marian Pană nu a mai riscat, dar a fost aproape să mărească diferenţa în câteva rânduri, prin Stăncioiu, Ciobanu şi Badea. Finalul a fost încins, cu oaspeţii forţând egalarea şi tabăra constănţeană trăind fiecare luptă pentru balon la cote dramatice. Drept urmare, după ce s-a contrat cu Pătulea, cerut insistent în teren de către puţinii fani prezenţi în tribune, antrenorul Marian Pană a fost eliminat de centralul Zoltan Erdei pentru că a întârziat jocul, blocând reluarea rapidă a partidei după o minge ieşită în aut de margine. “Este o victorie importantă, obţinută greu, dar jocul ar fi decurs altfel dacă mai înscriam o dată după ce am deschis scorul. Am luat din nou gol după un aut, am arătat şi slăbiciuni, dar mă bucur că băieţii au înţeles ce le-am cerut şi au jucat sus. Din păcate, cum am ajuns pe bancă, am fost înjurat de doi inşi din tribună, cărora le-am replicat, cerându-le să-şi încurajeze echipa. În privinţa lui Pătulea, vroiam să-l introduc în joc, dar situaţia nu o impunea, astfel că s-a supărat şi am avut un schimb de cuvinte, însă nu m-a înjurat”, a explicat Pană. “Am venit la Constanţa să câştigăm, dar echipa a jucat mult mai slab decât în primele etape”, a spus Şerbănică.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marian Pană): Cernea - I. Călin (46 L. Dobre), Stegaru, L. Ştefan, V. Sandu - Husein (79 Niţescu), Sascău, Stăncioiu (90 Pătulea), Ivanovici - Şt. Ciobanu, Gh. Badea; Astra (antrenor Imilian Şerbănică): Gavrilaş - C. Gheorghe, Prunescu, Oprsal, S. Constantin - William, Ochia, Marcu, Budescu (65 Vădrariu) – B. Rusu (78 Lukacs), Fonseca (46 Gafiţa). Marcatori: Ivanovici 21, 47 / B. Rusu 26.