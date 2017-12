Primul succes din acest sezon pentru voleibaliştii Tomisului

Devenit o tradiţie în ultimii ani, meciul de verificare dintre CVM Tomis Constanţa şi Lukoil Burgas, disputat vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa, a oferit o dispută extrem de echilibrată, încheiată după cinci seturi. Bulgarii au început tare partida şi au arătat că nu sînt în plimbare la Constanţa, iar la primul time-out tehnic scorul le era favorabil cu 8-0! Erori la preluare şi atacuri blocate cu uşurinţă de partea gazdelor, totul pe fondul unor servicii înşelătoare ale ridicătorului Stanev. Oaspeţii s-au distanţat la 13-4, apoi constănţenii au început să recupereze, s-au apropiat la 21-22, dar au cedat setul cu 22-25. Cu Mihai Dumitrache în locul lui Jose Liovi, Tomis a început să joace altceva din setul al doilea. Universalul venit de la Piatra Neamţ a fost în meciul de vineri principalul atacant al formaţiei constănţene, reuşind să le dea încredere şi celorlalţi coechipieri. „Am început un pic mai timorat, dar pe parcurs, încurajat şi de colegi, mi-am revenit. Asta este datoria mea, să fac puncte cît mai multe, şi sper ca de-acum încolo să evoluez şi mai bine. Cred că facem progrese la capitolul omogenitate, mai ales că sîntem mulţi jucători noi. E bine că am obţinut această victorie şi sper s-o ţinem tot aşa”, a declarat cel mai eficient jucător al Tomisului. Gazdele au egalat la seturi, după 25-19, apoi bulgarii au cîştigat parţialul al treilea, cu 25-23. În setul 4, Burgas a condus cu 5-1 şi 7-6, apoi a intrat Dumitrache la serviciu şi scorul a devenit 14-7! Pînă la final, Tomis a dominat partida şi s-a impus cu 3-2 pe seturi, după 25-19 şi 15-12. „Nu cred că a fost un meci spectaculos, deocamdată calitatea jocului nostru nu este ideală, însă am cîştigat! E prima victorie şi asta e cel mai important. Trebuie să învăţăm să cîştigăm chiar şi în cele mai dificile situaţii. Avem nevoie să jucăm cu mai multă încredere şi să fim mai eficienţi pe teren. Astăzi (n.r. - vineri), Dumitrache a intrat pe teren cu multă poftă de joc şi a atacat foarte bine, arătînd că a lucrat eficient la antrenamente. Însă nu trebuie să uităm că echipa învinge şi echipa pierde, că fiecare jucător trebuie să se pună în slujba echipei”, a spus Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului. Cele două formaţii se vor întîlni din nou sîmbătă, de la ora 14.00, după meciul de handbal feminin din Sala Sporturilor.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş): Firpo - Liovi, Began, Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Renato, Dumitrache şi Didorciuc); Burgas (antrenor Severin Dimitrov): Stanev - Stefanov, Kirchev, Oliveira, Penev, Kadunkov şi Ivanov - libero (au mai jucat: Antonov, Dimitrov, Petrov şi Petkov). Au arbitrat: Mădălina Dăineanu şi Mihaela Miloş (Constanţa).