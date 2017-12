Primul succes pentru FC Farul în 2010

VICTORIE CU RĂSTURNARE DE SCOR. După un egal şi trei înfrângeri înregistrate în stagiul de pregătire din Antalya, FC Farul a obţinut aseară primul succes din acest an. Constănţenii au învins cu 2-1 pe Krivbas Krivoi Rog, ultima clasată la finalul turului în prima ligă din Ucraina, într-o partidă disputată pe terenul unei baze sportive din staţiunea Lara. Faţă de precedentele partide, antrenorul Ştefan Stoica a mizat pe o formulă de joc 4-1-4-1, titularizându-l în centrul apărării pe nou-venitul Emil Ninu, alături de Ionuţ Larie, cuplu de fundaşi centrali care are şanse mari să fie folosit şi în campionat. Astfel, “Mourinho” a folosit următoarea echipă: Vlas - Măţel, Ninu, Larie, Mendy - Teekloh - Cristocea, Păcuraru (80 Henry), B. Andone (85 Fatai), C. Matei (75 Mansur) - Chico (80 Doicaru). Mai avansaţi în pregătire, ucrainienii au început în forţă şi i-au obligat pe constănţeni să se apere în propria jumătate de teren. În min. 21, Krivbas a deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă, după un fault comis de Măţel. Farul a egalat după doar trei minute, Cristocea transformând perfect o lovitură liberă de la 18 m. După pauză, formaţia de pe litoral a preluat cârma jocului şi a marcat din nou, în min. 58, prin Chico, portughezul finalizând o fază creată de Cosmin Matei. Azi, de la ora 11.00, elevii lui Ştefan Stoica au programat ultimul joc amical din stagiul de pregătire din Turcia, urmând să dea piept cu Şahtior Soligorsk, care a încheiat pe poziţia a 8-a în sezonul trecut în prima ligă din Belarus.

STOICA, MULŢUMIT DE CANTONAMENT. Chiar dacă au scăpat de furtuna care i-a chinuit în ultimele zile, jucătorii Farului au efectuat doar un antrenament uşor în cursul dimineţii de ieri, constând în alergări şi stretching. Antrenorul Ştefan Stoica s-a declarat mulţumit de felul în care a decurs prima parte a stagiului de pregătire din Turcia: „Sunt zece zile în care am avut tot ce ne trebuie pentru a ne face treaba cu profesionalism. Organizatorii ne-au pus la dispoziţie cele mai bune terenuri din Antalya şi în fiecare zi am avut cel puţin patru ore de antrenament. A fost un volum mare şi a intervenit oboseala, dar sperăm ca în această săptămână să-i mai odihnim pe jucători şi să atacăm cu succes returului. Nu sunt genul care spune lucruri mari, dar nu mă întorc niciodată de la ceea ce afirm. Astfel, pot să afirm cu tărie şi le spun suporterilor să fie convinşi că Farul se va lupta pentru fiecare punct. Sunt sigur de acest lucru şi nu-mi este deloc teamă”.