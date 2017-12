Primul succes pentru Şumudică la FC Farul

După doar două zile de pregătire, FC Farul a disputat, ieri, primul joc amical al verii, întîlnind echipa secundă a clubului, pe terenul II din Complexul Sportiv din strada Primăverii. Ca şi predecesorii săi din sezonul trecut, Marius Şumudică a recurs la clasica formulă de joc 4-4-2, începînd partida cu următoarea echipă: Vlas - Măţel, Pahor, Rastovac, Paşcovici - M. Soare, Larie, Rusmir, D. Florea (34 Gh. Badea) - Gosic, T. Moldovan. Contrar aşteptărilor, “puştii” antrenaţi de Ion Constantinescu au dominat ostilităţile. În aceste condiţii, singurul gol al primei reprize a venit în poarta lui Vlas, în min. 32, Uche reluînd balonul în plasă după ce şutul trimis de Forminte a întîlnit bara. După pauză, Şumudică a schimbat întreaga echipă, apelînd la jucătorii mai experimentaţi din lot, formula de joc fiind următoarea: G. Curcă - Păcuraru, I. Barbu, Şchiopu, Gh. Badea - Pantelie, Fl. Pătraşcu, Teekloh, Cristocea - Chico, Nanu. Rezultatele s-au văzut rapid, Chico egalînd în min. 65, după ce a scăpat singurul cu portarul. Zece minute mai tîrziu, Pătraşcu şi-a adus echipa în avantaj, cu un şut superb de la 25 m, pentru ca scorul final, 3-1 pentru echipa mare, a fost stabilit de Nanu, în min. 86. De remarcat că, în ultima jumătate de oră elevii lui Şumudică au evoluat în inferioritate numerică, Chico acuzînd o stare febrilă din cauza căldurii excesive. În plus, Daniel Florea a părăsit terenul după doar o jumătate de oră, din cauza unor dureri la piciorul drept. “Este primul joc de verificare şi este cam devreme să mă pronunţ, dar lotul are valoare. Ne mai trebuie trei-patru jucători pentru a ne bate la promovare”, a spus Şumudică. Pentru FC Farul II au evoluat: Fl. Dobre - Tudorache, Buzea, Bubuleandră, Ţarălungă - Mansur, I. Călin, Henry, Otvoş - Şt. Sandu, Uche. Au mai jucat: V. Neagu, Isleam, Coteanu, Gospodin, A. Mihai, Lăzărescu, Evdochin, Durbac, Ştefănescu, Iovănescu, Fatai, Nane, Niţulescu, Leonte, I. Sandu, Caţaroş, Dragomir, Forminte, Angelis. Partida, care s-a disputat pe perioada a două reprize de cîte 50 de minute, a fost arbitrată de Veli Selatin, ajutat la tuşe de fata sa, Semra Veli, şi de Sebi Stoianof. Următoarea partidă a constănţenilor este programată sîmbătă, de la ora 9.30, contra unei nou-promovate în Liga a III-a, Oil Terminal Constanţa.

Cantonament în Italia

Constănţenii şi-au stabilit programul de pregătire din această vară, urmînd să efectueze două cantonamente. Primul va începe luni, la minihotelul de la stadion, unde echipa pregătită de Marius Şumudică va sta timp de zece zile. În această perioadă, Farul va disputa şi cîteva jocuri amicale - vineri, 17 iulie, de la ora 18.00, cu Unirea Slobozia, şi sîmbătă, de la ora 11.00 cu o formaţie de liga secundă, încă nedesemnată. Pe 25 iulie, Pătraşcu şi compania se vor deplasa la Ploieşti, unde vor întîlni o nou promovată în Liga I, Astra, în meciul de prezentare al echipei gazdă. A doua zi, delegaţia constănţeană se va deplasa în Italia, pentru al doilea cantonament al verii, stabilindu-şi cartierul general la Montecatini, o localitate de lîngă Florenţa. “Sînt condiţii de pregătire excelente şi găsim destui adversari puternici pentru meciuri amicale. Am stabilit deja două partide de verificare, cu AS Mantova, din Serie B, şi Luchesse, din C1, şi sîntem în discuţii cu o altă formaţie din liga secundă, AS Livorno”, a spus Şumudică. Tehnicianul nu a semnat încă angajamentul cu gruparea de pe litoral din cauza unor probleme birocratice. În şedinţa de luni seară a Adunării Generale a Membrilor Fondatori s-a decis ca noul preşedinte executiv, Mircea Crainiciuc, să preia dreptul de semnătură din partea clubului, situaţie care trebuie oficializată la Federaţia Română de Fotbal. “Am bătut palma şi nu vor fi niciun fel de probleme în acest sens”, a întărit avocatul Cosmin Mihăilescu, reprezentantul noului patronat.

În următoarele zile, FC Farul s-ar putea întări cu Bogdan Andone, care încearcă să-şi rezilieze contractul cu echipa cipriotă Ermis Aradippou. Dacă va reuşi, Andone se va prezenta de luni la antrenamentele formaţie constănţene în postura de antrenor secund şi jucător. Totodată, Şumudică încearcă să-l aducă la Constanţa şi pe Marius Ene, un atacant în vîrstă de 26 de ani, care a jucat la Progresul Bucureşti. “Este un jucător puternic, care marchează multe goluri. În plus, nu vreau să-i întăresc pe cei de la Petrolul”, a explicat Şumudică.