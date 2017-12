Primul termen în procesul Colectiv. Pompierii, în fața instanței

18:24:55 / 22 Iunie 2017

64 de morti si alti aproape 200 de raniti acum doi ani in urma incendiului devastator

oricum tinerii aia nu puteau sa nu se duca la concertul formatiei Goodbye To Gravity de rock metal stiind ca era pentru multi formatia lor favorita ce erau sa faca sa stea acasa si sa nu se duca la eveniment de frica ca patesc ceva ei poate nici nu stiau ca vor muri sau ca vor supravietui acestui incendiu devastator nu stiau ca era periculos si ca isi riscau viata atunci mai devreme sau mai tarziu dar asta este oricum vorbele acum sunt deprisos ei se simt linistiti acolo sus la dumnezeu are grija de ei le da mancare bautura de munca daca este sarbatoresc zilele din an dar vorba vine asa ei saracii nici numai sunt printre cei vii insa e bine ca sunt si supravietuitori chiar daca ei stiu ca prietenii lor nu se vor mai intoarce niciodata printre cei vii se uita repede vad asemenea cazuri si nu este bine trebuie sa ne amintim de fiecare data de ei si atunci cand se implineste data acelui concert dar si dupa aceea putea fi totusi oricine in locul lor asa ca e mai bine sa nu ii uitam ei saracii doar voiau sa se distreze si sa se simta bine acolo dar din pacate nu au avut nici o sansa si nici o scapare