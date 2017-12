Primul titlu olimpic pentru Mikaela Shiffrin

Vineri, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, au fost decernate şapte titluri. Competiţia masculină de curling s-a încheiat cu victoria Canadei, care a câştigat pentru a treia oară consecutiv titlul olimpic, după ce a trecut în finală de Marea Britanie, scor 9-3. Canada este prima naţiune care reuşeşte o astfel de performanţă după revenirea acestui sport în programul olimpic, în 1998. Medalia de bronz a revenit Suediei, care a învins China cu 6-4.

La freestyle, canadianca Marielle Thompson a câştigat proba de skicross, urmată de compatrioata sa Kelsey Serwa şi de suedeza Anna Holmlund. Delegaţia Ucrainei a obţinut primul titlu olimpic la Soci, prin echipa feminină de biatlon, formată din Vita Semerenko, Juliya Dzhyma, Valj Semerenko şi Olena Pidhrushna. Aceasta este a doua medalie de aur pentru ucraineni în istoria JO, prima aparţinând Oksanei Baiul, la Lillehammer, în 1994, în proba feminină de patinaj artistic. În proba de ştafetă 4x6 km, Ucraina a fost urmată de Rusia (Jana Romanova, Olga Zaiţeva, Ekaterina Şumilova, Olga Viluhina) şi Norvegia (Fanny Welle-Strand Horn, Tiril Eckhoff, Ann Kristin Aafedt Flatland, Tora Berger).

Penultima probă din cadrul concursului de schi alpin şi ultima a fetelor, cea de slalom special, nu a lăsat loc surprizelor. Titlul olimpic a intrat în palmaresul marii favorite, americanca Mikaela Shiffrin, care a confirmat la Soci că este cea mai valoroasă sportivă a acestei discipline, aşa cum a făcut şi în Cupa Mondială. Ea a câştigat aurul olimpic la doar 18 ani, fiind cea mai tânără schioare care câştigă titlul olimpic la slalom. Precedentul record îi aparţinea italiencei Paoletta Magoni, campioană olimpică în 1984, la Sarajevo, când avea 19 ani. Shiffrin, care va împlini 19 ani luna viitoare, este campioană mondială en titre şi deţinătoare a Cupei Mondiale la slalom special. Podiumul a fost completat de două schioare austriece, Marlies Schild (sosită la 53 de sutimi) şi Kathrin Zettel (la 81 de sutimi).

Sportivul rus Victor An a câştigat, vineri, al doilea titlu olimpic la Soci, după ce s-a impus în proba de 500 m din cadrul concursului de short-track. Victor An a câştigat, la 15 februarie, şi titlul olimpic la 1.000 m. Vineri, el a fost urmat de chinezul Dajing Wu şi canadianul Charles Cournoyer. Naturalizat rus în 2011, An a câştigat trei medalii la JO din 2006, pe când reprezenta Coreea de Sud sub numele de Ahn Hyun-soo.

Tot vineri seară, sportiva sud-coreeană Park Seung-hi a câştigat al doilea titlu olimpic la Soci, după ce s-a impus în proba de 1.000 m din cadrul concursului de short-track. Park, deja câştigătoare şi la ştafetă la Soci, le-a devansat pe chinezoaica Fan Kexin şi pe o altă sud-coreeancă, Shim Suk-hee. În vârstă de 21 de ani, Park Seung-hi a mai câştigat şi bronzul la 500 m.

În ultima finală desfăşurată vineri seară, echipa Rusiei (Ruslan Zaharov, Semen Elistratov, Vladimir Grigorev şi Victor An) a câştigat proba masculină de ştafetă, ultima din cadrul concursului de short-track de la Jocurile Olimpice de la Soci. Medalia de argint a revenit echipei SUA (Jordan Malone, J.R. Celski, Eduardo Alvarez, Christopher Creveling), iar medalia de bronz a fost câştigată de China (Jingnan Shi, Dajing Wu, Dequan Chen, Tianyu Han).