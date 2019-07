Primul transfer anunţat de HC Dobrogea Sud

După despărţirea de nouă jucători care au îmbrăcat tricoul echipei constănţene în sezonul trecut, HC Dobrogea Sud a anunţat pe pagina oficială de Facebook primul handbalist transferat în vederea sezonului 2019-2020. Egipteanul Omar Yassin, în vârstă de 30 de ani, care evoluează pe postul de inter stânga, a semnat un contract cu o durată de doi ani cu HCDS. Ultima echipă la care a jucat Omar Yassin (1,94 m înălţime şi 99 kg) a fost El Ahly (Egipt).

„Sunt foarte fericit pentru că am semnat cu HCD Constanţa. Îmi doresc să am un sezon foarte bun şi voi face totul pentru a obţine împreună cu ceilalţi colegi rezultate cât mai bune. Hai Constanţa”, a spus noul component al formaţiei constănţene, care are în palmares şase Ligi ale Campionilor Africii, şase titluri de campioni în Egipt şi trei Cupe ale Egiptului.