Primul transfer pentru viitorul sezon la SSC Farul

Pe pagina oficială de Facebook FC Farul Constanța a fost anunțat primul transfer la SSC Farul Constanța în vederea sezonului 2019-2020 din Liga a 2-a. Baudouin Kanda, mijlocaș ofensiv în vârstă de 26 de ani, născut la București, care a jucat şi în naționala de juniori a României, a semnat un contract cu gruparea de la ţărmul mării. Baudouin Kanda a mai evoluat la Dinamo II Bucureşti, Dunărea Călărași și UTA Arad. Baudouin Kanda are 13 meciuri disputate în primul eşalon, marcând două goluri în Liga 1.

AVRAM, PĂUN ŞI ISPAS AU PLECAT DE LA SSC FARUL

De la SSC Farul şi-au anunţat plecările prin postări pe paginile personale de Facebook portarul Raul Avram, căpitanul echipei în partea a doua a sezonului, şi Georgian Păun, autorul unor goluri importante pentru gruparea constănţeană în sezonul trecut al Ligii a 2-a.

„Îmi pare rău că s-a terminat așa repede, dar fotbalul îți oferă foarte multe. Vreau să vă mulțumesc pentru susținere și sprijin! Am fost onorat să fiu căpitanul Farului, mi-am făcut treaba cât de bine am putut și sper să mă fi ridicat la aşteptările voastre. Dacă am greșit sau am deranjat pe cineva vreau să îmi cer scuze! Pe curând, FARIŞTILOR !” - Raul Avram.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru susținere și căldura de care am avut parte la fiecare meci. M-am simțit apreciat și iubit de suporterii Farişti!! Mă bucur că am ajutat la renașterea Farului și că prin evoluțiile mele bune sau mai puțin bune am ajutat ca această echipă cu suporteri minunați să nu retrogradeze. Am pus suflet pentru aceasta echipă. A fost un an greu, dar frumos. Vă pup și vă îmbrăţişez!!” - Georgian Păun.

Şi fundaşul Denis Ispas a plecat de la SSC Farul, urmând să evolueze în sezonul viitor la formaţia AS Turris Turnu Magurele, nou-promovată în Liga a 2-a.