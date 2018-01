Primul transplant de celule stem de la Constanţa a reuşit

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a avut loc, săptămîna trecută, în premieră naţională, un transplant de celule stem pentru vindecarea unei paciente are suferă de diabet zaharat şi este insulino-dependentă. Adriana are 38 de ani, este din Timişoara şi de cinci ani supravieţuieşte cu ajutorul insulinei. Pentru că îşi doreşte să ducă o viaţă normală, femeia a fost de acord ca prof.univ.dr. Vasile Sîrbu, împreună cu o echipă de medici de la Bucureşti, să efectueze un transplant de celule stem, recoltate din propriul său sînge. “Pacienta se simte bine şi a plecat deja la Timişoara. Concentraţia insulinei din sînge a crescut de trei ori după ce am injectat celulele stem, care sînt plurivalente şi creează ţesuturi noi, înlocuindu-le pe cele bolnave. Deocamdată, aşteptăm maturarea celulelor introduse prin cateter pentru a vedea dacă bolnava va renunţa definitiv la insulină sau va avea nevoie doar de doze mici”, a declarat Şeful Clinicii de Chirurgie, prof.univ.dr. Vasile Sîrbu. Această intervenţie a fost posibilă întrucît celulele stem au fost preparate chiar în Spitalul Judeţean, care deţine aparatură invidiată de alte spitale din ţară. Medicii spun că nu se vor opri aici şi vor încerca să mai efectueze transplanturi de celule stem. “Avem o pacientă pe care o vom opera chiar azi (ieri - n.r.), care are carcinomatoză peritonală. Femeia, în vîrstă de 62 de ani, prezintă multiple tumori. Medicii, în general, nu dau nicio şansă unui astfel de pacient, dar eu voi înlătura tumorile”, a declarat dr. Sîrbu. Specialiştii nu exclud posibilitatea unui transplant de celule stem şi în cazul acestei paciente.