Primul trofeu din istoria clubului AS Ardealul 2013 Tg. Mureș

Disputată miercuri seară, pe stadionul „Farul”, partida care a deschis sezonul 2015-2016 în fotbalul românesc, Supercupa României, s-a încheiat cu victoria la limită a formației AS Ardealul 2013 Tg. Mureș, scor 1-0, vicecampioana României demonstrând că victoriile obținute în campionatul trecut în fața Stelei nu au fost întâmplătoare. Unicul gol al meciului a fost marcat de atacantul Mircea Axente, în min. 63, care a fructificat centrarea perfectă a lui Golanski.

Înaintea începerii meciului s-a ţinut un moment de reculegere în memoria foștilor selecţioneri Angelo Niculescu și Constantin Cernăianu. După o mulți ani în care meciurile de pe arena de litoral s-au disputat cu tribunele pustii, stadionul „Farul” a fost aseară aproape plin, însă jucătorii celor două echipe, aflați la început de sezon, nu au oferit spectacolul mult dorit, mai ales în prima repriză. Dan Petrescu a câștigat duelul tactic cu Mirel Rădoi și se desparte de formația din Tg. Mureș după un singur joc și după o victorie care a adus primul trofeu din istoria clubului AS Ardealul 2013.

Au evoluat - Steaua: Cojocaru - Râpă, Tamaş, Varela (cpt.), Toşca - Muniru (74 V. Mihalcea 74), I. Neagu (68 Tahar) - G. Iancu (44 Grădinaru), N. Stanciu, Chipciu - Tudorie; ASA Tg. Mureș: Stăncioiu - Golanski (84 Hanca), M. Constantin, Bejan, Brandan - Gorobsov - Romario (90+2 Manolov), G. Mureșan (cpt.), N'Doye, D. Varga (60 Louis Pedro) - M. Axente. Cartonașe galbene: N. Stanciu / D. Varga, Golanski, G. Mureşan, M. Constantin, Romario. Au arbitrat: Radu Petrescu (București) - Sebastian Gheorghe (Suceava) şi Ovidiu Artene (Vaslui), adiţionali: Horaţiu Feşnic (Cluj) şi Andrei Chivulete (București). Rezervă: Aurel Oniţa (Constanța). Observatori: Marian Salomir (Cluj) şi Aurel Ionescu (București).

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„De şapte ani nu mai pierd cu Steaua... nu ştiu ce să mai zic. Eu nu mai joc! Nu joc cu Steaua în campionat. Mi-au zis că azi ne luăm revanşa cu Steaua. Care revanşă? Ce revanşă cu o echipă pe care o baţi de şapte ani. Am adus un avion de hârtie şi l-am pivotat de două ori. Steaua rămâne Steaua, dar fotbalul înseamnă determinare şi voinţă”, a spus Ousmane N'Doye.

„A fost o lună incredibil de grea, am făcut miracole, am cumpărat 12 jucători, după care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. N'Doye s-a antrenat doar patru zile şi a jucat excelent. Steaua a fost mult mai bună în prima repriză, am fost marcaţi de evenimente, dar i-am certat zdravăn la pauză. Este foarte greu să plec acum. Lui Rădoi îi urez multă bafta în cariera lui de antrenor”, a declarat Dan Petrescu.

„Am întâlnit o echipă care a trecut printr-o perioadă dificilă şi care s-a motivat mai mult decât noi. Poate că nu am reuşit să îi motivăm pe jucători pentru această partidă. Atitudinea şi responsabilitatea ne-au costat în această seară. Felicitări celor de la ASA că au ştiut să fie mai motivaţi decât noi”, a concluzionat Mirel Rădoi.