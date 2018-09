Primul trofeu internaţional pentru AS Kinder Constanţa

La Constanţa îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Sportivă Kinder, la categoriile de vârstă 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011, iar selecțiile pentru completarea grupelor de performanță pentru micii fotbalişti continuă la toate categoriile de vârstă. În următoarea perioadă se doreşte şi înfiinţarea grupelor 2012 şi 2013, iar cei interesaţi pot afla mai multe informații la numerele de telefon 0723.372.006 sau 0723.691.755. Antrenamentele şi meciurile de pe teren propriu au loc pe terenul „Voința” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Antrenorii grupelor de copii şi juniori sunt Doru Carali, Cosmin Damian şi Cristian Carapcea, iar din colectivul tehnic fac parte şi Gică Mina, fostul antrenor de la SSC Farul, care se ocupă de pregătirea portarilor, şi Gheorghe Avram, preparator fizic. Team manager este Florin Bănuţ, iar preşedinte, George Nache.

AS Kinder a participat la sfârşitul lunii august la turneul internaţional de la Bansko, în Bulgaria, iar la categoria 2005 (antrenori Doru Carali şi Gică Mina) a ocupat primul loc, obţinând trofeul pus în joc. Răzvan Nache a fost desemnat cel mai bun portar al turneului la această categorie de vârstă. La categoria 2011, AS Kinder (antrenor Cosmin Damian) s-a clasat pe locul secund. La această categorie de vârstă, Eduard Câmpianu a fost golgheterul turneului, iar Luca Şerban, cel mai bun mijlocaş.

Echipele de la AS Kinder dispută în această perioadă meciurile din faza judeţeană a Campionatelor Naţionale rezervate copiilor şi juniorilor, obiectivul fiind obţinerea unor rezultate cât mai bune la fiecare categorie de vârstă. De remarcat faptul că Grupa 2009 (antrenori Doru Carali şi Cosmin Damian) de la AS Kinder a câştigat anul trecut faza judeţeană a Memorialului „Gheorghe Ene”, iar Andi Seceleanu, de la AS Kinder, a fost desemnat cel mai bun jucător la această categorie de vârstă. De asemenea, în sezonul trecut, Grupele 2003 (juniori C) şi 2005 (juniori D) au participat la turneele zonale.