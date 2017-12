Primul turneu al lui Stevie Wonder după 20 de ani

Muzicianul Stevie Wonder, cîştigător al premiului Grammy, îşi începe primul turneu în SUA din ultimii 20 de ani, la 23 august, în San Diego. Cîntăreţul a anunţat detaliile turneului în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc într-un parc public din Los Angeles. Pentru a-i încînta pe angajaţii aflaţi în parc în timpul pauzei de prînz, Stevie Wonder a cîntat mai multe melodii, inclusiv “Higher Ground” şi “My Cherie Amour”. Turneul Wonder Summer\'s Night se va derula în 13 oraşe şi se va încheia la Boston, pe 23 septembrie. Stevie Wonder a declarat că pe lista turneului ar putea să mai fie adăugate şi alte date.

Stevie Wonder a efectuat ultimul său turneu în anul 1986. De atunci, însă, el a susţinut mai multe concerte. Cîntăreţul şi compozitorul revine în lumina reflectoarelor treptat, după o perioadă în care a fost inactiv. În 2005, el a lansat primul său album din ultimii zece ani, “A Time to Love”, care a intrat direct pe locul cinci în topurile pop americane şi care s-a vîndut în 469.000 de exemplare. Stevie Wonder a contribuit la promovarea albumului apărînd într-un episod al emisiunii de televiziune “American Idol”.