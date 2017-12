Prinși în flagrant la furat din boxe

A ieșit din închisoare de numai o lună și este la un pas de a ajunge iar în spatele gratiilor. Este vorba despre Ionel C., de 34 de ani, din Călăraşi, care, în noaptea de joi spre vineri, a fost prins de polițiștii Secției 4 la scurt timp de la comiterea unui furt. Bărbatul împreună cu un tânăr și o femeie au dat buzna în boxele a două blocuri situate pe strada Dezrobirii, în cartierul Inel II, din municipiul Constanța. În jurul orei 3.30, cei trei au fost observați de o patrulă de poliție, în timp ce cărau mai mulți saci. Plecau cu prada... Luați la întrebări de oamenii legii, s-au încurcat în explicații, așa că au fost escortați imediat la sediul Secției 4, pentru audieri. Ionel C, de 34 de ani, din Călăraşi, Vasile Gabriel D., de 21 de ani, din Iaşi, şi Gica O., de 35 de ani, din Deleni, judeţul Constanţa, s-au ales cu dosare penale pentru furt calificat. Niciunul dintre ei nu se află la prima abatere. Ionel C. și-a petrecut mai bine de zece ani în spatele gratiilor. În 2000, el a fost încarcerat pentru nouă ani, după ce a comis o crimă, iar din 2012 până în 2014 a ispășit o pedeapsă pentru furt. A muncit doar opt luni în toată viața lui și spune că a reușit să se întrețină prin alte mijloace. Deși cazierul îl contrazice, susține că până acum nu a comis nicio faptă penală. „Eu nu am furat niciodată din apartamente, societăţi comerciale și nici nu am comis tâlhării. Eu nu fac aşa ceva! Am muncit în București, la Romprest, dar m-au dat afară pentru că nu aveam acte de identitate. În restul timpului luam cei 50 de bani din cărucioarele de la hipermarketuri și câştigam bine, cam 70 - 80 de lei pe zi“, a declarat suspectul. Bunurile furate din boxe au fost recuperate și predate păgubiților. Indivizii șterpeliseră unelte, alimente, produse de curățenie, un ventilator, pahare, mai multe boxe, cabluri și un monitor.