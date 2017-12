„Prin inovație și muncă se poate scrie istorie”

E artist muzical, e artist plastic, a participat la Eurovision, a câștigat concursul „X-Factor“ în urmă cu trei ani, însă abia în această perioadă a făcut cunoștință live cu publicul constănțean. Rockerul Tudor Turcu a susținut recent primele sale concerte la malul mării, lucrează intens atât la piesele sale muzicale, cât și la picturile sale și promite să concretizeze proiecte mari în următoarea perioadă. Tudor a oferit un interviu cotidianului „Telegraf”, în care vorbește despre zbuciumul zilnic al vieții de artist în România și ingredientele prin care gustă din succes, în bucăți mici... deocamdată.

Reporter (R.): Ce activități derulezi în prezent, pe scenă și în studiouri?

Tudor Turcu (T.T.): Am avut un miniturneu în zona Moldovei și un prim concert interesant la Constanța. Legat de munca de studio, după ce am stat o perioadă legat de Eurovisionul de anul acesta, am reînceput înregistrări ale unor creații proprii pentru un prim album, pe doresc să îl lansez în toamnă.

R.: Cum îmbini pictura și muzica?

T.T.: Merg perfect împreună! Când pictez, cânt... iar când cânt, pictez cu sunete culorile pe care le văd în jur, în atmosfera spectacolelor. Mă pregătesc cu emoții pentru prima mea expoziție de pictură din București, unde, desigur, voi îmbina cele două pasiuni.

R.: Membrii Iris s-au declarat interesați de tine. Ați ajuns la vreo înțelegere?

T.T.: Suntem la începutul unei colaborări frumoase. Am făcut deja primele repetiții împreună și de-abia aștept ocaziile când vom cânta pe scenă în fața publicului.

R.: Cât de dificil este să cânți rock în era muzicii electronice?

T.T.: E greu dacă nu muncești și îți pierzi interesul. Rock-ul are zeci de subgenuri sau direcții. Important e să rămâi pe filonul tău ori să îl creezi și să fii cât mai original, să crezi în ceea ce faci și în tine. Nu mă împiedică nimic să pot cânta muzica ce ajunge în inima celor ce simt muzica! Dețin un proiect numit „Rock the Violins”, cu care am venit și la Constanța și cu care am primit semnale bune și pe plan internațional.

R.: Ce trupe te inspiră în rock-ul internațional?

T.T.: Aș începe cu Kamelot, mai sunt și cei de la Muse, dar și 30 Seconds To Mars… Sunt fluctuant în funcție de stare. Sunt un artist ce nu rămâne blocat pe un singur gen. Tot ce e inovator mă aruncă în alte zone de creație și inspirație.

R.: Cum vede un artist tânăr ca tine viitorul rock-ului românesc?

T.T.: Se schimbă în bine, prin inovație și muncă se poate scrie istorie.

R.: Care a fost prima piesă sau primul refren pe care l-ai cântat vreodată și ți-l mai amintești?

T.T.: „Blaze of Glory“ de la Bon Jovi, dar au mai fost și altele... aveam vreo 10 ani.

R.: În ultima lună ai cântat de două ori la Constanța, primele tale concerte aici. Cum descrii această experiență și când vei reveni?

T.T.: Am primit atât de multă iubire din partea constânțenilor încât mi-am spus că mă pot muta în Constanța oricând, simțindu-mă ca la mine acasă. Pe 1 iunie am fost prezent la invitația organizatorilor proiectului sportiv de gimnastică „Țară, țară, vrem campioane”, unde le-am spus „La mulți ani!“ tuturor copiilor constănțeni prezenți și le-am promis că o să mă întorc și că le doresc să construim împreună o țară.