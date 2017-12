NeptunTV este singura televiziune regională din lume care a participat la MIPCOM, cel mai mare târg de televiziune din lume, care s-a desfăşurat, în perioada 8-11 octombrie, în celebra staţiune Cannes. La acest eveniment, la care participă producători şi realizatori de pe tot mapamondul, NeptunTV a fost reprezentată de directorul de programe, Sorin Lucian Ionescu.

Reporter (Rep.): Ce înseamnă pentru NeptunTV participarea la un eveniment de asemenea anvergură precum MIPCOM?

Sorin Lucian Ionescu (SLI): În mod tradiţional, la acest târg participă marile televiziuni şi marii realizatori şi producători de formate TV, producători de seriale celebre, filme de televiziune. De exemplu, din România, anul acesta au participat doar Media Pro, TVR şi NeptunTV. Costurile de participare sunt foarte mari, având în vedere că este vorba de celebra staţiune Cannes, hotelurile se rezervă cu un an înainte. Sperăm că prin participarea la MIPCOM, NeptunTV a intrat în rândul select al televiziunilor, cel puţin al televizunilor româneşti care au fost prezente în număr atât de mic la acest eveniment.

Rep.: Ce s-a discutat, în cele patru zile ale festivalului?

SLI: La MIPCOM se fac vizionări, se fac precontractări, se fac prezentări de seriale şi formate noi şi mai important decât atât, se fac forumuri şi conferinţe legate de problemele curente ale televiziunilor: limitări legate de minute de publicitate, costuri de format, costuri de oră sau de minut de emisie, rentabilitate, marketing, exclusivităţi.

Rep.: Către ce parteneriate s-a orientat NeptunTV?

SLI: Noi am avut întâlniri cu câţiva distribuitori importanţi, dintre care distribuitorul nostru tradiţional de filme şi programe, New Films International, cel care distribuie filme şi în cinematografele româneşti. Suntem singura televiziune de acest fel din lume care lucrează cu New Films International. Am avut onoarea să mă întâlnesc cu preşedintele New Films International, Nersim Hason, cu DARO şi cu PROROM, o companie germană dedicată special României, care distribuie filme în multiplexuri şi care a lucrat, până în prezent, în principal, cu TVR, Media Pro şi Intact Media. MIPCOM este cel mai mare târg de genul acesta. Mai există un târg, mai mic ca dimensiune, MIPTV. Anul acesta, ţara sărbătorită a fost Canada, care şi-a prezentat propria producţie, care este impresionantă şi puţin cunoscută de Europa. Ne-am întâlnit şi cu producători din Singapore.

Ne-au interesat, în principal, formatele de reality show-uri, programele de desene animate, comediile, precum şi achiziţiile de noi filme artistice, pentru 2013-2014. Am purtat discuţiile la un alt nivel decât simplele întâlniri care aveau loc la noi acasă. Faptul că eşti acolo este o garanţie a seriozităţii şi a faptului că, în ultimii cinci ani, NeptunTV, ieşind pe satelit, a căpătat o nouă dimensiune şi se supune rigorilor transmiterii formatelor şi programelor pe satelit, ceea ce presupune alte copywriter-uri şi costuri, care nu sunt neglijate.