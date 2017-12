Prince Jackson a depus mărturie la tribunal

Fiul cel mare al cântăreţului Michael Jackson a fost următorul martor care a depus mărturie în procesul intentat de familia Jackson companiei AEG Live, ieri, la o zi după ce fanii regelui muzicii pop au comemorat patru ani de la moartea idolului lor. Avocaţii familiei Jackson, care acuză compania AEG Live de neglijenţă, prin angajarea în 2009 a medicului Conrad Murray, pentru a supraveghea starea de sănătate a cântăreţului Michael Jackson, nu au dezminţit, dar nici nu au confirmat informaţia. Şi Paris, fiica lui Michael Jackson, se află pe lista martorilor, însă participarea ei la proces pare compromisă după recenta ei spitalizare după o tentativă de suicid. Depoziţia ei, înregistrată, a fost totuşi prezentată la tribunal sub forma unui material video.

Fanii cântăreţului Michael Jackson s-au reunit în cimitirul Forest Lawn din Glendale, la periferia Los Angelesului, pentru a comemora patru ani de la moartea lui. Artistul îşi doarme somnul de veci într-o criptă în care accesul publicului este interzis, însă un vitraliu care dă spre exterior, în spatele căruia se află mormântul cântăreţului, a devenit locul în care fanii megastarului depun flori şi suveniruri. Mii de trandafiri roşii au fost depuşi marţi la mormântul artistului. Comemorarea a avut loc pe fondul speculaţiilor despre faptul că primii doi copii ai lui Michael Jackson nu îl au pe acesta ca tată biologic. Un prieten al lui Michael Jackson afirmă că poate să confirme zvonurile potrivit cărora actorul britanic Mark Lester este tatăl biologic al primilor doi copii ai megastarului, Prince şi Paris. Jason Pfeiffer, despre care se spune că a fost un prieten apropiat al regelui muzicii pop, afirmă că Michael Jackson i-a făcut această mărturisire cu doar câteva luni înainte de a muri. Zvonurile potrivit cărora Mark Lester este tatăl biologic al copiilor megastarului circulă de mai multă vreme în presa internaţională. Jason Pfeiffer a mai spus că Michael Jackson a dorit ca Debbie Rowe, mama lui Prince şi a lui Paris, să nu se implice în vieţile acestora, spunând că el era mama şi tatăl copiilor săi. „Într-o zi, când vorbeam despre copiii lui şi despre Debbie Rowe, mi-a spus că Mark era tatăl biologic al copiilor”, a declarat Jason Pfeiffer pentru „Sunday Mirror”. „Michael simţea că Mark era unul dintre prietenii lui apropiaţi. A spus că era un actor mare şi un om foarte bun la suflet. A menţionat că a apelat la mai mulţi donatori de spermă şi a decis să îl aleagă pe Mark”, a adăugat acesta.

TATĂ DE SERVICIU Debbie Rowe este mama primilor doi copii ai cântăreţului Michael Jackson, iar cel de-al treilea, supranumit Blanket, s-a născut cu ajutorul unei mame-surogat. Jason Pfeiffer afirmă că Michael Jackson i-ar fi făcut acele dezvăluiri în timpul unei programări la clinica medicului dermatolog Arnold Klein din Beverly Hills, în 2009. Acesta crede că Michael Jackson şi-ar fi dorit ca Mark Lester să se implice mai mult în vieţile copiilor săi. La rândul său, Mark Lester a vorbit despre posibilitatea ca el să fie tatăl biologic al copiilor lui Michael Jackson, dezvăluind că acesta l-a rugat să doneze spermă pentru a-l ajuta să devină tată. În prezent în vârstă de 54 de ani, Mark Lester a vorbit într-un interviu despre recenta tentativă de sinucidere a lui Paris Jackson, transmiţându-i fiicei adolescente a megastarului propunerea de a veni să locuiască alături de el în Marea Britanie. „Ar fi ca o gură de aer proaspăt pentru ea... o schimbare de decor, şi-ar petrece timpul alături de persoane care nu o vor idolatriza pentru faptul că este Paris Jackson, ci doar pentru copilul care este. În plus, ea chiar are nevoie de prieteni adevăraţi”, a spus Mark Lester. Paris Jackson se află acum în convalescenţă după tentativa de sinucidere din 5 iunie, iar Mark Lester spune că este dispus să facă un test ADN pentru a-şi dovedi paternitatea. „Nu aş face un test ADN fără permisiunea copiilor, dar atunci când ei vor deveni majori - şi acea dată nu este deloc îndepărtată - şi vor dori ca eu să fac acel test, atunci îl voi face. Depinde de ei. Nu vreau să le spun ce trebuie să facă. Vreau doar să reiau legătura cu ei şi să fiu naşul lor de botez, aşa cum a dorit Michael”, a spus Mark Lester. „Fiica mea Olivia, care are 18 ani, seamănă cu Paris. Oamenii mi-au arătat mai multe asemănări între mine, când eram tânăr, şi Prince Michael”, a adăugat acesta.

Mark Lester a devenit celebru la vârsta de 8 ani, când a interpretat rolul principal în muzicalul „Oliver!”. S-a împrietenit cu Michael Jackson la Londra, în 1978, pe vremea când cântăreţul american susţinea o serie de concerte alături de grupul Jackson 5. Mark Lester, care a devenit specialist în tratarea osteopatiei, locuieşte în staţiunea balneară Cheltenham din Marea Britanie, alături de cea de-a doua soţie şi de cei patru copii ai săi din prima căsătorie.