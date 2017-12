Prince pleacă în turneu, în decembrie

Muzicianul american Prince a anunţat că pleacă într-un nou turneu, în luna decembrie, alături de trupa sa şi de alţi artişti. Starul în vârstă de 52 de ani a declarat, joi seară, pe când se afla la un concert la Teatrul Apollo din New York, că organizează o nouă serie de evenimente, numită Welcome 2 America. Prince va cânta alături de trupa sa, New Power Generation şi va fi MC (master of ceremonies) pentru o serie de show-uri. Cântăreţul a mai declarat că turneul său poate fi descris drept „ceea ce am aşteptat cu toţii”. Prince a mai spus că la aceste concerte vor participa artişti funk, R&B şi jazz, printre care se vor număra Maceo Parker, Janelle Monae, Mint Condition, Esperanza Spalding, Lalah Hathaway, Sheila E., Cassandra Wilson şi Graham Central Station.