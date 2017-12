Principala favorită, învingătoare în turneul ITF de la Mamaia

A cincea ediție a turneului „Mamaia Idu Trophy Comvex”, inclus în circuitul ITF și găzduit de baza sportivă Tenis Club Idu din stațiunea Mamaia, s-a încheiat, ieri, cu victoria principalei favorite, Ana Bogdan (locul 184 WTA), după o finală sută la sută românească, împotriva câștigătoarei din urmă cu doi ani, Cristina Dinu (305 WTA). În turneul dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, cele două tenismene române au avut parte de meciuri ușoare sâmbătă, în semifinale, Ana Bogdan impunându-se în fața revelației turneului, Nicoleta Dascălu (457 WTA), cu 6-3, 6-4, în timp ce Cristina Dinu a trecut de rusoaica Maria Marfutina (Rusia, 479 WTA), cu 6-3, 6-1. Finala a fost însă un adevărat maraton, Ana Bogdan reușind să-și adjudece trofeul după două ore și 49 de minute de joc și o victorie în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3.

„Sunt fericită, pentru că este a patra finală la un turneu de 25.000 de dolari, dar prima pe care am reușit să o câștig. Am trăit intens fiecare meci și fiecare punct. În primele tururi am avut partide mai ușoare, dar în finală a fost dificil, însă mi-am dorit foarte mult să câștig. Am ales să vin la Mamaia și să nu merg la US Open, în calificări, pentru că am vrut o minivacanță la mare. A ieșit bine, pentru că am câștigat turneul și am fost și câteva zile la plajă. Dorința mea este să ajung cât mai curând între primele o sută de jucătoare ale lumii”, a declarat învingătoarea. „Îmi pare rău că nu am reușit să repet performanța din urmă cu doi ani, dar a fost o săptămână bună. În setul secund al finalei am avut câteva șanse importante, însă nu le-am fructificat, iar în decisiv am fost destul de obosită”, a explicat învinsa din finală.

Pentru succesul de la Mamaia, Ana Bogdan a primit 50 de puncte WTA și un cec în valoare de 3.919 dolari, iar Cristina Dinu a fost recompensată cu 30 de puncte WTA și 2.091 dolari . „Acest turneu încheie sezonul la Tenis Club Idu, dar ne dorim ca anul viitor să fie și mai bogat în competiții”, a spus Marian Sandu, directorul Tenis Club Idu Mamaia.