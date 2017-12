Principalul pod din Varșovia, în flăcări

Principalul pod din Varșovia, Most Lazienkowski, era în flăcări, în noaptea de sâmbătă spre duminică, lipsind capitala poloneză de o importantă axă rutieră. Nu mai puțin de 40 de unități de pompieri au luptat cu flăcările. Pompierii s-au folosit de o barcă pentru a lansa jeturi de apă asupra flăcărilor, dar focul, odată stins, se reaprindea în alte locuri, pentru că lemnul din construcția podului a fost tratat cu produse pe bază de petrol. Incendiul a izbucnit la ora locală 17.30. Primele care au luat foc au fost nişte scânduri depozitate sub pod, rămase de la niște lucrări de construcție, de pe malul stâng al Vistulei, apoi incendiul s-a propagat. Un strat destinat izolării acustice, din lemn, a luat apoi foc. Incendiul nu a făcut victime, dar pagubele sunt mari. Circulația a fost deviată spre alte poduri din oraș, iar un nor de fum enorm a acoperit cartierul Saska Kepa de pe malul stâng al Vistulei. Podul Lazienkowski a mai fost devastat de un incendiu, la numai un an de la inaugurarea sa, în 1974.