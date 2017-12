Principalul suspect al jafului din Pitești a acționat și la Mangalia

08:21:17 / 28 Mai 2015

Un fel de Robin Hood

La nimeni nu le pare rau dupa cei tilhariti,tilhari la rindul lor,disperarea populatiei nu poate sa faca loc compasiunii ptr niste indivizi a caror averi in occident s-ar fi facut in 50 de ani pe putin asta in conditiile actuale de strictete a legilor.In vremurile de criza atacatorii de acest tip erau aplaudati la scena deschisa de catre populatie,erau considerati eroi , erau cei care aplicau legea firii cind justitia lipsea si era corupta.Bineinteles crimele ies din context, se poate si fara ele.