Principalul suspect al triplului asasinat i-a îngrozit pe foștii săi profesori!

Foștii profesori ai tânărului de 21 de ani, arestat preventiv pentru comiterea triplului asasinat de pe Șoseaua din Vii, se gândesc cu groază că individul ar putea fi eliberat, dacă testele psihiatrice vor arăta că nu are discernământ. Se tem cu toții că Ștefan Alexandru Stoica le-ar putea face rău... "La momentul actual ne este teamă, ne gândim că, așa cum și-a omorât familia, putea să ne ucidă și pe noi. E un om bolnav, a fost eliberat mai devreme, colegii noștri se tem că ar putea fi declarat fără discernământ și că ar putea scăpa. Dacă va fi eliberat, ar putea să facă din nou ce a făcut", a declarat, în exclusivitate pentru Neptun TV, unul dintre cadrele didactice ale Grupului Școlar "Dimitrie Leonida" din Constanța. Stoica fusese mutat la această unitate de învățământ în anul 2009, de la o școală specială. Mama lui a sperat că va reuși să se integreze, dar speranțele ei s-au năruit treptat. La 17 ani, Stoica a fost condamnat cu suspendare după ce a incendiat mașina unui vecin, apoi a început să consume și să vândă etnobotanice. „Mama lui ne-a anunțat că este consumator de etnobotanice. Am alertat Poliția, organele competente, specialiștii de la Palazu Mare, am stabilit de comun acord să îl internăm. După două săptămâni ne-am trezit cu el la școală...", a declarat, pentru Neptun TV, Adriana Oprea, fosta profesoară a tânărului. Dascălii principalului suspect în cazul triplei crime spun că acesta îl amenințase cu moartea, în repetate rânduri, pe vărul său de 19 ani. Marius Cristian Martoiu li se plângea colegilor că îi este frică de întoarcerea lui Stoica din penitenciar și, din nefericire, temerile lui s-au adeverit. Stoica l-a ucis pe tânăr în casa groazei, cu aceeași ferocitate cu care și-a asasinat bunica și mătușa...

SURSA - NEPTUN TV