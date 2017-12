Principele Radu neagă orice sprijin din partea lui Patriciu în cursa prezidenţială

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a afirmat, joi, înainte de discursul principelui Radu, că intenţia acestuia “este o întoarcere în timp, în anii \'90, cînd un alt lider liberal i-a propus fostului suveran să candideze la Preşedinţia României”. “Nu mă surprinde apariţia în cursa pentru Preşedinţie a lui Radu Duda. Ştiam încă din vara anului trecut. Ştiam că anumiţi lideri liberali din tabăra lui Dinu Patriciu, chiar şi Patriciu, încearcă să îl aducă în cursa electorală pe Radu Duda”, a spus Udrea. În replică, principele Radu, care şi-a anunţat candidatura la Preşedinţia României, a negat, vineri, informaţiile conform cărora omul de afaceri Dinu Patriciu l-ar susţine în cursa prezidenţială, el subliniind că va candida independent, fără obligaţii de partid: “Este o minciună sfruntată, pe care o voi demonta pe un site pe care îl voi lansa - opritiminciunile.ro”. El l-a descris pe Dinu Patriciu ca fiind un “fruntaş liberal”, care cu siguranţă îşi va susţine propriul candidat la Preşedinţie. Totodată, principele s-a declarat foarte încrezător în şansele sale de a cîştiga cursa prezidenţială. Întrebat care crede că-i vor fi alegătorii, el a spus că nu a împărţit niciodată populaţia României pe criterii politice. De asemenea, el a menţionat că va participa pe buletinele de vot cu numele său din buletin - “Radu al României Duda”. La rîndul său, omul de afaceri Dinu Patriciu a declarat, vineri, că “încercarea” principelui de a candida la Preşedinţie este “romantică”, “dar timpul ei nu a venit încă. În aceste alegeri există un singur candidat care are toate şansele de a fi ales: Crin Antonescu. Cred că în spatele acestuia ar trebui să se ralieze toţi cei care vor să împiedice alunecarea spre o dictatură iraţională a lui Traian Băsescu. Eu îl susţin pe Crin Antonescu cu toate forţele”. Vicepreşedintele executiv al UDMR, Laszlo Borbely, a declarat, vineri, că este interesant ca un principe să candideze pentru Preşedinţia României şi că, întrucît românii s-au săturat de politică şi de politicieni, “figura principelui dă o culoare şi nu trebuie subestimată”. El a precizat că îl cunoaşte pe principele Duda ca fiind un “om talentat”, care a avut o activitate bună în anii trecuţi şi a ajutat România. “Lupta e deschisă, fiecare are dreptul să candideze şi, evident, UDMR nu va fi influenţată de această decizie. Nu am discutat această problemă în cadrul UDMR şi încă nu am decis dacă pornim sau dacă nu (în cursa pentru prezidenţiale - n.r.). Dacă nu pornim, evident că va lua (voturi - n.r.) şi de la maghiari. Dacă pornim cu candidat propriu la Preşedinţie, eu sper să nu ia”, a spus politicianul UDMR.