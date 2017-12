Principesa Margareta, noul preşedinte al Crucii Roşii Române

Principesa moştenitoare Margareta este noul preşedinte al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, fiind aleasă în această funcţie vineri, la Braşov, în cadrul adunării generale a acestei organizaţii. Principesa Margareta a fost aleasă cu 87% dintre voturile valabil exprimate, potrivit comunicatului remis de Biroul de Presă al Regelui Mihai I. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a fost înfiinţată în anul 1876, în timpul domniei Regelui Carol I. Organizaţia a fost susţinută, încă de la începuturi, de Familia Regală. Regina Elisabeta, Regina Maria şi Regina-mamă Elena s-au implicat în acţiuni umanitare ale Crucii Roşii Române. Principesa Margareta a declarat, în cadrul adunării generale a Crucii Roşii Române, că prezenţa Familiei Regale alături de această organizaţie este o realitate istorică, respectată de societatea românească. ”Am convingerea că demersul meu de a prelua calitatea de preşedinte al Crucii Roşii Române este benefic şi potrivit pentru cauza acestei prestigioase organizaţii. Cred că mă voi bucura de încrederea dumneavoastră şi că vom putea acţiona corespunzător şi în spiritul valorilor fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie. Implicarea Familiei Regale a României în activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este un reper al organizaţiei. O perioadă lungă de timp, activitatea organizaţiei s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Reginei Maria. Suverana a avut o extraordinară activitate caritabilă în timpul Primului Război Mondial”, a spus Principesa Margareta. Ea a precizat că Regina Elisabeta, Regina Elena şi Regina Ana au avut, în diferite epoci, propria lor participare la război şi o activitate medicală susţinută, pentru tratarea răniţilor, şi o activitate socială dedicată familiilor care pierduseră pe cei dragi.

”Educată în sociologie medicală, am fost implicată în proiectele internaţionale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură din cadrul Naţiunilor Unite. Am lucrat şi ca voluntar, în Etiopia, Sudan, Zambia, Elveţia, Marea Britanie şi Italia. Am avut o experienţă proprie în domeniul social şi medical înainte de anul 1989, dar mai ales după venirea în România, acum 25 de ani. Toate acestea sunt motive pentru care mă consider potrivită pentru această funcţie”, a spus Principesa Margareta. Anterior, preşedinte al Crucii Roşii Române a fost Mihaela Geoană.