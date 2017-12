Prins în flagrant în timp ce jefuia un microbuz

Un constănţean este cercetat de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie, după ce a fost prins în flagrant ieri dimineaţă, în timp ce încerca să jefuiască o maşină staţionată în zona Tomis III. Oamenii legii spun că Zametin Raşid a reuşit să deschidă portiera microbuzului marca Iveco, parcat pe strada Semănătorului, forţînd încuietoarea. Potrivit anchetatorilor, după ce a pătruns în autovehicul, individul a început să caute bunuri de valoare, dar, din nefericire pentru el, a fost surprins de proprietarul autoturismului, care a refuzat să-i asculte explicaţiile şi l-a dus imediat la sediul Secţiei 2, predîndu-l oamenilor legii. Zametin Raşid are o versiune cel puţin ciudată în legătură cu evenimentele de ieri dimineaţă: „Eram beat şi am crezut că mă urc în microbuzul 305. Eu stau în zona CET şi voiam să ajung acasă. Uşa maşinii era descuiată, nu am forţat-o eu. M-am aşezat pe un scaun şi am aşteptat să plecăm. Faptul că treaba asta nu s-a întîmplat, nu mi-a dat de bănuit. La un moment dat, am observat că în faţă s-au urcat doi bărbaţi, dar eu am crezut că sînt şoferii maşinii. Ei m-au dus la poliţie”, a povestit bărbatul. În ciuda originalei sale explicaţii, Zametin Raşid s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de tentativă de furt.