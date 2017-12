Prins la furat de miei

Tribunalul Constanţa a dispus, ieri, luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea pentru Marius Severin, de 21 ani, din localitatea constănţeană Oltina, acuzat de comiterea infracţiunii de tentativă de furt calificat, după ce Judecătoria Medgidia a respins propunerea de arestare preventivă. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 12 aprilie, în jurul orei 01.00, Severin a fost prins de poliţiştii din localitate în timp ce fura mai multe oi din saivanul vecinului său, Constantin Ungureanu. Oamenii legii spun că tînărul apucase deja să lege cu sfoară un miel şi se pregătea să prindă alţii, iar cînd a văzut maşina Poliţiei şi a încercat să fugă. Deşi Parchetul de pe lîngă Judecătoria Medgidia a propus arestarea lui Marius Severin, avînd în vedere că nu era la primul furt, fiind cercertat în alte dosare penale, judecătorii au decis că ancheta se poate desfăşura cu tînărul în stare de libertate. În faţa instanţei Severin a susţinut că nu este vinovat de acuzaţia adusă şi a povestit varianta sa: „Am fost în discotecă, unde m-am întîlnit cu şapte băieţi din Răzoare, cu care avusesem un conflict şi pe care i-am gonit din local. După un schimb de replici, am plecat din discotecă şi trei dintre ei s-au luat după mine şi m-au fugărit pe uliţe. La un moment dat am văzut venind din faţă o maşină şi am crezut că sînt cei care mă urmăreau, aşa că am sărit primul gard ieşit în faţă, ajungînd în saivanul de oi. Imediat am observat că este maşina Poliţiei, iar poliţistul mi-a spus să vin lîngă el, acuzîndu-mă că am vrut să fur animale. M-a dus la sediul Poliţiei m-au bătut şi silit să declar, în scris, că am furat. Am refuzat să semnez declaraţia. Poliţistul m-a ameninţat că dacă nu recunosc, îmi taie capul şi mă aruncă pe Dunăre!”. Judecătorii au constatat că Marius Severin este cercetat pentru comiterea mai multor furturi de cai, lucernă, baloţi de paie, porumb, toate în dauna consătenilor. Instanţa nu l-a arestat, însă i-a interzis să părăsească Oltina şi să stea departe de martori şi de proprietarul saivanului.