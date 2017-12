Prins la furat de pomi

Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în timp ce fura pomi fructiferi. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, joi după-amiază, poliţiştii din Saraiu l-au surprins pe Gheorghe C., de 41 de ani, din localitate, în timp ce fura 60 de pomi fructiferi de pe un teren situat la marginea comunei. B[rbatul smulgea pomii din rădăcină şi le-a declarat poliţiştilor că intenţiona să-i vândă în piaţă. Materialul lemnos a fost recuperat în totalitate, urmând să fie predat păgubitului. Faţă de Gheorghe C. a fost începută urmărirea penală sub aspectul comiterii infracţiunii de furt. El este cercetat în libertate.