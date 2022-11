Prins la volan cu permis de conducere fals

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, în Portul Constanța, un cetățean român, conducând un autoturism având dreptul de a conduce suspendat și prezentând un permis de conducere fals.

În data de 05.10.2022, în jurul orei 23.30, polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F Constanța Sud Agigea au oprit pentru control, în poarta de acces numărul 10 a Portului Constanța, un autoturism condus de către un cetățean român în vârstă de 67 de ani.

Acesta a prezentat polițiștilor de frontieră un permis de conducere românesc, care prezenta suspiciuni de fals. Procedându-se la verificarea acestuia în bazele de date a reieșit faptul că are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, suspendat.

În cauză, polițiștii de frontiera, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Constanța, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor defals, uz de fals, și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are permisul suspendat.