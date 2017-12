Prinsă când controbăia în geanta unei cliente la supermarket

O adolescentă în vârstă de 16 ani din satul Făurei are probleme cu legea după ce a fost prinsă, ieri, cotrobăindu-i în geantă unei femei, la supermarket. Profitând de neatenția femeii, fata i-a umblat în poșetă de unde a luat un portofel cu acte și suma de 800 de lei. Adolescenta nu a apucat să plece din centrul comercial cu pradă, fiindcă agenții de pază au zărit-o și au reușit s-o oprească la timp. Păgubita și-a primit înapoi banii și actele, însă fata de 16 ani are acum dosar penal, ea fiind cercetată în stare de libertate de către polițiștii Secției 2 din Constanța.