Prinsă luând mită în timp ce era sub control judiciar

Fostul vicepreşedinte al Ligii Transportatorilor, Ioana Călin, care era sub control judiciar într-un dosar de corupţie, a fost prinsă când lua mită de la o persoană căreia îi spusese că o va ajuta să câştige o licitaţie pentru lucrări la reţeaua de canalizare din Azuga, Buşteni şi Sinaia. Procurorii Secţiei de Combatere a Corupţiei au propus înlocuirea controlului judiciar în cazul Ioanei Călin, fost vicepreşedinte al Ligii Transportatorilor din România, cu măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, pentru cinci infracţiuni concurente, respectiv trei fapte de trafic de influenţă şi două de spălare a banilor, a arătat, ieri, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), într-un comunicat de presă. Procurorii au arătat, în referatul cu propunerea de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu arestarea preventivă, că, în cursul anului 2008, Ioana Călin, la acel moment vicepreşedinte al Ligii Transportatorilor din România, a pretins şi a primit de la două persoane, denunţătoare în cauză, suma de un milion de lei (aproximativ 225.000 de euro). În schimbul banilor ceruţi, Ioana Călin a promis că, prin relaţiile pe care le are la Ministerul Turismului, le va facilita celor doi obţinerea în concesiune, pe o perioadă de 49 ani, a unor hoteluri situate pe litoral şi pe Valea Prahovei, au scris procurorii în documentul citat. "Cu banii obţinuţi din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora, inculpata a cumpărat în anii 2011 şi 2013, pe numele părinţilor săi, două imobile situate în judeţul Sibiu", au mai arătat procurorii. În dosarul în care Ioana Călin este cercetată pentru cele două infracţiuni, procurorii au dispus luarea măsurii controlului judiciar, începând din 13 februarie 2014, inclusiv interdicţia de a părăsi ţara. La data de 12 martie 2014, un alt denunţător a sesizat faptul că, în contextul unei întâlniri pe care a avut-o cu Ioana Călin în aceeaşi zi, aceasta i-a promis că, în baza relaţiilor pe care le are, firma acestuia va câştiga o licitaţie privind o lucrare de extindere a reţelei de canalizare şi colectare în oraşele Azuga, Buşteni şi Sinaia, din judeţul Prahova, al cărei beneficiar este Hidro-Prahova SA, se mai arată în comunicatul citat. Pentru acest "serviciu", Ioana Călin i-a pretins denunţătorului 2% din valoarea lucrării, respectiv din 55.242.226 de lei, reprezentând aproximativ 1.110.000 de lei. Ioana Călin i-a cerut denunţătorului ca, din suma cerută, să îi dea, în câteva zile, un avans de 15.000 de euro, din care 7.500 de euro în numerar şi 7.500 de euro prin transfer bancar, în ziua achitării celor în numerar, potrivit procurorilor. În 21 martie, la insistenţele inculpatei, pentru primirea unui avans din suma totală pretinsă anterior, denunţătorul s-a întâlnit cu aceasta într-un restaurant din judeţul Braşov. Aceştia au mers apoi la un birou notarial, unde, "în contextul întocmirii unui act fictiv de împrumut" pentru suma de 7.500 de lei, Ioana Călin a fost prinsă în flagrant, se mai arată în comunicatul DNA. Procurorii i-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi vor cere Tribunalului Bucureşti înlocuirea controlului judiciar cu măsura arestării preventive pentru 30 de zile.