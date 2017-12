Prinşi cu etnobotanice

06:38:41 / 19 Mai 2014

gunoaie

E trist ca oameni tineri in loc sa-si vada de viata si sa lupte pentru un viitor mai bun gasesc solutii in astfel de practici. Persoana surprinsa pe Salciilor cred ca face parte din gasca formata din 5-6 indivizi care de cativa ani isi fac veacul in parcarea dintre blocurile incadrate de strazile Salciilor si Pandurului. Niste descreierati care seara de seara se strang acolo pentru a consuma alcool si, sunt convins, substante interzise. E plina zona de pliculete goale si zilnic strang locatarii peturi de bere. Ca o fac nu ma dereanjeaza, e viata lor, chiar nu ma priveste, problema este ceea ce urmeaza consumului: scandal, tipete, urlete, eructatii ostentative, limbajul infect si teama permanenta cu privire la siguranta noastra. Asa poate s-or potoli ...