Prinși cu jointuri la Tomis 3!

Polițiștii Secției 2, împreună cu jandarmii din cadrul GMJ au identificat, in dupa amiaza zilei de 4 februarie, un autoturism parcat pe o stradă din municipiul Constanța, zona Tomis 3. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, cu vârste cuprinse între 21 și 23 de ani, din Ialomita, care erau incoerenti in vorbire si mișcări. La controlul corporal al tinerilor, oamenii legii au găsit un fragment dintr-o țigară ce conținea o substanță vegetală uscată de culoare verzuie ce părea a fi halucinogena.

Cei patrru tineri au fost predați BCCO pentru continuarea cercetărilor.