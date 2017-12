Prinşi cu mistreţii în portbagaj

Doi bărbaţi din localitatea constănţeană Adamclisi au fost reţinuţi, ieri, de poliţişti, după ce au fost prinşi cu doi porci mistreţi, tranşaţi, în portbagajul unui Suzuki Swift, cu numărul CT 34 VJY. Ofiţerii Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase (AESP) din cadrul IPJ Constanţa deţineau informaţia că doi braconieri, prinşi anul trecut, pe 29 decembrie, la Medgidia, cu 400 de kg de carne de cerb şi iepure în maşină, ar fi încălcat din nou legea. Viorel Păun, de 37 de ani, şi Constantin Darac, de 40 de ani, au fost reţinuţi, de poliţişti, în jurul orei 13.30, pe bd-ul Alexandru Lăpuşneanu, în zona Casei de Cultură, din Constanţa, în timp ce aşteptau în maşină sosirea unui potenţial client. În portbagajul autoturismului braconierilor au fost găsite mai multe pungi în care se aflau aproximativ 300 de kg de carne de porc mistreţ. „Eu nu am împuşcat nimic, am găsit carnea asta într-o pădure şi am luat-o“, a declarat Constantin Darac, unul dintre suspecţi. Carnea găsită în maşină a fost confiscată şi predată Asociaţiei Judeţene pentru Vânătoare şi Pescuit Sportiv. Constantin Darac şi Viorel Păun vor fi prezentaţi în cursul zilei de astăzi procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunii de braconaj cinegetic. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, Darac şi Păun riscă până la şapte ani de închisoare.